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Karacabey'de Gökçe Alkan için yürüyüşte adalet ve idam istendi

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Karacabey'de Gökçe Alkan için yürüyüşte adalet ve idam istendi
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan için Karacabey Stadyumu'ndan Heykel Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe yoğun katılan Karacabey halkı pankartlarla adalet çağrısı yaptı, aile yakınları en ağır cezayı, ablası ise idam istedi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda öldürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan için yürüyüş düzenlendi.

Karacabey ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi'nde ormanlık alanda geçtiğimiz günlerde iddiaya göre otomobil içerisinde tartıştığı Mustafa B. (24) tarafından bıçakla öldürülen Gökçe Alkan'ın (18) ailesi, yakınları ve vatandaşlar Karacabey Stadyumu'nda bir araya geldi. Güvenlik güçlerinin kontrolünde başlayan yürüyüş, Heykel Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe Karacabey halkı yoğun katılım gösterirken, kalabalık ellerindeki pankartlarla Gökçe için adalet çağrısında bulundu. "Gökçeler ölmesin" ve "Kadına kalkan eller kırılsın" sloganlarının atıldığı yürüyüşte Gökçe Alkan'ın ablası, şüphelinin cezaevinde olmasının kendilerini rahatlatmayacağını belirterek, "O çocuk cezaevindeyken bizim içimiz rahat etmeyecek. İdam gelsin, idam istiyoruz" dedi.

Bazı aile yakınları ise, katıl zanlısının yüzündeki hafif sıyrıkları gerekçe göstererek tedavi sürecini uzatmaya çalıştığını ve cezaevine gitmek istemediğini iddia etti. Bir aile yakını ise, şüpheliyi gördüklerini belirterek, "Bana bakarak güldü" dedi. Genç kızın yakınları, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini söylediler.

Kalabalığın sloganlar attığı yürüyüş, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Öte yandan, gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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