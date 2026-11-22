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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Eski Foça-Yeni Foça kavşakları 1-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Mersin- Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya- Ankara yolunun 36-42. kilometrelerinde (ASELSAN Kavşağı-Kayacık Mahallesi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Balıkesir- Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun 9. kilometresinde Belediye Evleri Viyadüğü'ndeki çalışmalar nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım alt tali yoldan sağlanacak.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak il sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Yeniçağa-Mengen istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Maden-Kop yolunun 13-14. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Susuz-Ardahan yolunun 0-5. kilometreleri ile Ağrı-Doğubayazıt yolunun 29-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA