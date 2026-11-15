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Bursa-Bandırma karayolu Dağkadı'nda otomobil tarlaya uçtu, 2 kişi yaralandı

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Bursa-Bandırma karayolu Dağkadı'nda bugün 07.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yağışların yolu kayganlaştırmasıyla karayolunda kazalar artmaya başladı.

Bursa-Bandırma karayolu Dağkadı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Şükrü M. (68) yönetimindeki K 2469 BB plakalı otomobil, Dağkadı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Şükrü M. (68) ile araçta yolcu olarak bulunan Zeyneb İ. (67) yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşmasıyla birlikte Karacabey-Bandırma karayolunda trafik kazalarında artış yaşanmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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