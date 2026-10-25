Bursa Karacabey'de okçuluk şampiyonasının son gününde 21 ilden 204 sporcu yarışıyor

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BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, 3'üncü gününde 21 ilden 204 sporcunun katılımıyla devam ediyor. 10 kategoride düzenlenen şampiyona, madalya töreniyle sona erecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'nın 3'üncü ve son günü başladı. Geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı organizasyonda, kadınlar ve erkekler farklı kategorilerde dereceye girmek için yarışıyor. Akşam saatlerinde dereceye giren yarışmacılara madalyaları, Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun da katılımıyla düzenlenecek törende verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı