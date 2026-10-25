Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Karacabey'de okçuluk şampiyonasının son gününde 21 ilden 204 sporcu yarışıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Karacabey'de okçuluk şampiyonasının son gününde 21 ilden 204 sporcu yarışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Karacabey'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 3'üncü ve son gününde 21 ilden 204 sporcunun katılımıyla sürüyor. 10 kategoride düzenlenen şampiyona, akşam madalya töreniyle sona erecek.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, 3'üncü gününde 21 ilden 204 sporcunun katılımıyla devam ediyor. 10 kategoride düzenlenen şampiyona, madalya töreniyle sona erecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'nın 3'üncü ve son günü başladı. Geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı organizasyonda, kadınlar ve erkekler farklı kategorilerde dereceye girmek için yarışıyor. Akşam saatlerinde dereceye giren yarışmacılara madalyaları, Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun da katılımıyla düzenlenecek törende verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 112 sitede yayınlandı.
Roma'ya sıçrayan protestolarda tarihi Kolezyum işgal edildi! Zarar bilinmiyor

Yazık ki ne yazık! Protestocular sonunda burayı da işgal etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

Baro seçimlerine damga vuran protesto
Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Bir anda bomba gibi patladı! Saniyelerle ölümden döndü
Fransa'daki gençlik isyanı İspanya'ya sıçradı! Barselona'da 100 gözaltı, 14 mağaza yağmalandı

Barselona yangın yerine döndü! 100 gözaltının 25'i reşit değil
Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka

İkisi de çeyrek altın! Fiyat farkı inanılmaz
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları

Cüzdanınızı açıp kontrol edin! 2027'de geçersiz sayılacak
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor

102 yıldır şifa dağıtıyordu! Alınan karar bir ilimizi ayağa kaldırdı