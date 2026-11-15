Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Karacabey'de tıra arkadan çarpan araçta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ağır yaralanan kişi hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.M.A. (25) idaresindeki 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Balıkesir kara yolunun 55. kilometresindeki Seyran Köyü Köprüsü mevkisinde Z.A. yönetimindeki 45 BAB 682 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.M.A. ile araçtaki E.Y. (24), E.S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit (20), sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sudenaz Yiğit, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yiğit'in Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Bu haber 114 sitede yayınlandı.
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri

Putin ülkenin lideri için ölüm emrini verdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Şehnaz Dilan'ın son hali ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın Yoksul filmindeki Leyla'sıydı! Son hali ortaya çıktı
Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

Mikrofonu kapatılan vekil çılgına döndü! Başbakana resmen meydan okudu
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para

Giderken çuvalla parayı da götürdü!
Saddam Hüseyin'in generali İstanbul'da oto yıkamacı oldu! 'Emrimde bin asker vardı'

Saddam'ın generaliydi! İstanbul'da şimdi araba yıkıyor
Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı

Maça damga vuran kare! Fenomenin kıyafetini görünce ağzı açık kaldı
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var20

Mossad'dan korkutan uyarı! Bu istihbarat doğruysa vay dünyanın haline
Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu

Can Yaman'ın son hali şaşırttı! Ten rengini görenler aynı soruyu sordu