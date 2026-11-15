Bursa Karacabey'de tıra arkadan çarpan araçta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa Karacabey'de tıra arkadan çarpan araçta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ağır yaralanan kişi hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
M.M.A. (25) idaresindeki 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Balıkesir kara yolunun 55. kilometresindeki Seyran Köyü Köprüsü mevkisinde Z.A. yönetimindeki 45 BAB 682 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.M.A. ile araçtaki E.Y. (24), E.S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit (20), sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Sudenaz Yiğit, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yiğit'in Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.