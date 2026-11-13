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Bursa Karacabey'de alabora tehlikesi geçiren katamaran balıkçılarca kurtarıldı

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Bursa Karacabey'de alabora tehlikesi geçiren katamaran balıkçılarca kurtarıldı
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Bursa Karacabey'de motoruna halat dolanan katamaran alabora tehlikesi geçirdi. Kaptan Ali Alakuş'un yardım çağrısı üzerine balıkçılar ve muhtar Kadir Civelek bölgeye gitti; katamaran halatla Kurşunlu Balıkçı Barınağı'na çekildi.

BURSA'nın Karacabey ilçesi açıklarında, motoruna halat dolanması nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamaran ve kaptanı Ali Alakuş, balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay öğlen saatlerinde, Yeniköy açıklarında meydana geldi. Yeniköy Limanı'na katamaranıyla yanaşmak isteyen Ali Alakuş, şiddetli fırtına nedeniyle limana giremedi. Bandırma yönüne gitmek üzere hareket eden Alakuş'un katamaranının motoruna, kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta halat dolandı. Katamaran alabora tehlikesi geçirirken, Alakuş telsizle yardım istedi. Yardım çağrısını duyan çevredeki balıkçılar ve Mahalle Muhtarı Kadir Civelek bölgeye gitti. Halat yardımıyla tekneye bağlanan katamaran, Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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