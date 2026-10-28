Balıkesirspor, Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 yenerek Ziraat Kupası'nda tur atladı

Balıkesirspor, Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 yenerek Ziraat Kupası'nda tur atladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Balıkesirspor, Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Balıkesirspor'u üst tura taşıyan golü Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan maçta 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz attı.
ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Balıkesirspor evinde Arnavutköy Belediyesi FSK'yı 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Balıkesir Atatürk Stadı'nda bakım çalışmalarının sürmesi nedeniyle Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip, 54'üncü dakikada Göktuğ Yılmaz'ın golüyle öne geçti: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Balıkesirspor sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı