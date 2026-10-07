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Karacabey'de 5 Ekim'deki cinayetin zanlısı Mustafa Bağ tutuklandı

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Karacabey'de 5 Ekim'deki cinayetin zanlısı Mustafa Bağ tutuklandı
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Karacabey'de 5 Ekim'de bir gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 24 yaşındaki Mustafa Bağ, kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının adliyeye getirilmediğine inanan kalabalık, bir yakınının salona alınmasıyla sakinleştirildi.

Karacabey'de 5 Ekim'de meydana gelen ve genç Gökçe Alkan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından gözaltına alınan 24 yaşındaki Mustafa Bağ, kasten planlayarak adam öldürme suçundan çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği cinayetin ardından gözaltına alınan Mustafa Bağ'ın akşam saatlerinde adliyeye getirileceği yönündeki bilgi kısa sürede ilçede yayıldı. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş adliye çevresinde toplandı. Ancak zanlı, adliyeye fiziken getirilmedi. Mustafa Bağ'ın ifadesi, adli işlemler kapsamında SEGBİS sistemi üzerinden görüntülü olarak alındı. Zanlının adliyeye getirilmediğine inanmayan kalabalığın sakinleştirilmesi amacıyla Gökçe Alkan'ın eniştesi Gökhan Akbay da duruşma salonuna alındı ve süreci SEGBİS üzerinden takip etti. Savcılık işlemlerinin ardından Bağ, kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Duruşma salonunda süreci takip eden Gökhan Akbay, dava işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada zanlının hiçbir şekilde adliye binasına getirilmediğini, işlemlerin SEGBİS üzerinden gerçekleştirildiğini ve verilen tutuklama kararının ardından Mustafa Bağ'ın cezaevine gönderildiğini ifade etti.

Bağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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