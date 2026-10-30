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Adanalı okçular Bursa Karacabey'de Türkiye 2. ve 3. olarak madalya kazandı

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Adanalı okçular Bursa Karacabey'de Türkiye 2. ve 3. olarak madalya kazandı
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Bursa Karacabey'deki Türkiye Şampiyonası'nda Adana Okspor'dan Mehmet Demir 70 Libre Büyükler'de ikinci, Muhammed Ömer Sağlam Büyük Erkekler'de üçüncü oldu. Adana İl Temsilcisi Emel Özdeş, sporcuların madalyalarla dönmesinin gurur verdiğini söyledi.

Bursa'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Adanalı okçular ayrı kategorilerde Türkiye 2 ve 3.sü olarak madalya kazandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Adana temsilcisi Okspor Spor Kulübü sporcularından Mehmet Demir, 70 Libre Büyükler kategorisinde Türkiye 2.'si, Muhammed Ömer Sağlam ise Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Adana İl Temsilcisi Emel Özdeş, sporcuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dereceye giren sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden Özdeş, bu başarıların Adana sporu adına büyük bir gurur vesilesi olduğunu vurguladı.

Özdeş, "Sporcularımızın Bursa'dan madalyalarla dönmesi bizleri son derece gururlandırdı. Bu başarının arkasında disiplinli bir çalışma ve büyük bir emek var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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