Adanalı okçular Bursa Karacabey'de Türkiye 2. ve 3. olarak madalya kazandı

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Bursa'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Adanalı okçular ayrı kategorilerde Türkiye 2 ve 3.sü olarak madalya kazandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Adana temsilcisi Okspor Spor Kulübü sporcularından Mehmet Demir, 70 Libre Büyükler kategorisinde Türkiye 2.'si, Muhammed Ömer Sağlam ise Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Adana İl Temsilcisi Emel Özdeş, sporcuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dereceye giren sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden Özdeş, bu başarıların Adana sporu adına büyük bir gurur vesilesi olduğunu vurguladı.

Özdeş, "Sporcularımızın Bursa'dan madalyalarla dönmesi bizleri son derece gururlandırdı. Bu başarının arkasında disiplinli bir çalışma ve büyük bir emek var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı