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Bursa Karacabey'de motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Bursa Karacabey'de motor bölümüne sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde park halindeki kamyonetin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Kediyi sahiplenmek isteyen bir kadın bulunurken, kedi prosedür gereği Karacabey Belediyesi barınağına götürüldü.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde park halindeki kamyonetin motor kısmına giren yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren operasyonuyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gazi Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde park halindeki bir kamyonetin ön kaputundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ön kaputtaki motor kısmına giren yavru kedinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Korkan kedi, kamyonetin alt kısmına doğru kaçarken, itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Kedinin korkup yola kaçmaması için de önlem alan itfaiye erleri, 1 saatlik çabaların ardından hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İtfaiye ekiplerine yardımcı olan bir kadın, yavru kediyi sahiplenmek isterken, kedi prosedür gereği Karacabey Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Vatandaşın gerekli başvurunun ardından kediyi sahiplenebileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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