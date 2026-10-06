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Mustafa Bağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Bağ tutuklandı mı?

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Mustafa Bağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Bağ tutuklandı mı?
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir ormanlık alanda yaşanan olayda 18 yaşındaki Gökçe Alkan boğazı kesilerek öldürüldü. Katili olduğu iddia edilen Mustafa Bağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Bağ tutuklandı mı? Detaylar haberimizde.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği olayın ardından Mustafa Bağ'ın kim olduğu ve hakkındaki adli sürecin hangi aşamada bulunduğu merak konusu oldu. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Bağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Bağ tutuklandı mı? İşte Mustafa Bağ hakkında olayla ilgili paylaşılan bilgiler...

MUSTAFA BAĞ KİMDİR?

Mustafa Bağ, 24 yaşında olan ve Gökçe Alkan ile sevgili olduğu öne sürülen kişidir. Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan olayda Bağ ile 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın otomobille ormanlık alana gittiği belirtildi.

Önceki gece saat 22.00 sıralarında Karacabey'deki ormanlık alanda bulunan otomobilde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Bağ'ın yanında bulunan bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kestiği belirtildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından yaya olarak mahalleye giden Mustafa Bağ'ın çevresindekilere tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği aktarıldı. Bağ'ın aynı olay sırasında kendisine de zarar verdiği ve boynunda kesik bulunduğu öğrenildi.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Bağ'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

MUSTAFA BAĞKAÇ YAŞINDA?

Mustafa Bağ 24 yaşındadır. Karacabey'de meydana gelen olayda 18 yaşındaki Gökçe Alkan ile birlikte ormanlık alana gittiği ve burada tartıştıkları belirtildi.

Olayın ardından Bağ'ın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı, vücudunda bulunan kesik nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

MUSTAFA BAĞ TUTUKLANDI MI?

Mustafa Bağ, Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bağ'ın boynunda bulunan kesik nedeniyle hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖKÇE ALKAN'IN EĞİTİMİ VE AİLESİ

Olayda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı'ndan bu yıl mezun olduğu ve iş aradığı öğrenildi.

Alkan'ın üç kız çocuğu bulunan ailenin en küçüğü olduğu belirtildi. Cenazesi ise toprağa verildi.

Alkan'ın dayısı Can Akbay, cenaze sonrası yaptığı açıklamada acılarının büyük olduğunu belirterek adalete güvendiklerini ve şüphelinin en ağır cezayı alacağına inandıklarını söyledi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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