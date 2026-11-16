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Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, COP31'de doğayı ışık ve müzikle kuma işledi

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Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, COP31'de doğayı ışık ve müzikle kuma işledi
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Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, Antalya'da COP31 kapsamında OGM'nin 'Ormandan Geleceğe Nefes' bahçesinde ışık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıdı. Doğa ve tarihi güzellikleri sergileyen performans ilgi görürken, etkinliği OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey de izledi.

ANTALYA'da kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in, COP31 alanında ışık, müzik ve kumun uyumunu sergilediği performansı ilgi gördü.

Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında performans sergiledi. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 'Ormandan Geleceğe Nefes' temalı ziyaretçi bahçesinde yapılan etkinlikte; Çelikdemir, ışık, müzik ve kumun uyumunu sahneye taşıdı. Orman, tarım, doğa ve Türkiye'nin tarihi güzelliklerini sergileyen Çelikdemir'in performansı, ziyaretçilerden ilgi gördü. Etkinliği, OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey de izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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