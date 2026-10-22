Geleneksel Türk okçuluk şampiyonası Bursa'da 21 ilden 205 sporcuyla yapılacak

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Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, 23-25 Ekim'de Bursa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenecek şampiyonada 21 ilden 205 sporcu, 10 kategoride ok atarak yarışacak.

Geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katılacağı müsabakaların tamamlanmasının ardından "kadınlar" ve "erkekler" kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

Şampiyonada, sadece geleneksel kıyafetler, ok ve yaylar kullanılabilecek, nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamayacak.

Kaynak: AA