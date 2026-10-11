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Karacabey Belediyespor, sahasında 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kaldı

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Karacabey Belediyespor, sahasında 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kaldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Karacabey Belediyespor, sahasında 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kaldı. Karacabey'in golleri Arda Yumurtacı ve Tayyip Mevlüt Kaya'dan, 1461 Trabzon FK'nın golleri Serhat Polat ve Yasir Kuduban'dan geldi.

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Uğur Aydoğdu, Mahmut Can Çilkız

KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun, Doğanay Kılıç, Kerem Kaya, Arda Yumurtacı (Dk. 90 Sabrican Vural), İbrahim Has, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Dk. 77 Furkan Kütük), Berke Özgün, Abdul Kadir, Dursun (Dk. 90 Reşo Akın), Atakan Dama (Dk. 69 Niyazi Batuhan Salman), Yusuf Avcılar, Tayyip Mevlüt Kaya (Dk. 77 Baran Engül)

1461 TRABZON FK: Türker Dırdıroğlu, Emir Tintiş, İshak Çakmak (Dk. 82 Yiğit Kemal Turan), Ömer Faruk Çalışkan, Celal Bozkurt (Dk. 69 Ahmet Eren), Serhat Polat (Dk. 69 Enes Karakuş), Yusuf Şahin, Örnek, Hamza Özdemir, Naim Saruhan Dönmez (Dk. 59 Alperen Kuyubaşı), Süleyman Samet Yılmaz (Dk. 59 Rahmi Can Mutlu), Yasir Kuduban

GOLLER: Dk. 5 Arda Yumurtacı, Dk. 49 Tayyip Mevlüt Kaya ( Karacabey Belediyespor) – Dk. 27 Serhat Polat, Dk. 89 Yasir Kuduban ( 1461 Trabzon FK)

SARI KARTLAR: Kerem Kaya, Atakan Dama, Reşo Akın ( Karacabey Belediyespor) – Yusuf Şahin Örnek, Alperen Kuyubaşı ( 1461 Trabzon FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 6'ncı hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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