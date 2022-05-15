Kapadokya Haberleri - Kapadokya Haber - Haberler

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Kapadokya Haberleri

Kapadokya haber, Kapadokya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Avrupalı bilim adamları Kayseri'ye hayran kaldı

Avrupalı bilim adamları Kayseri'ye hayran kaldı

Kapadokya - 1 Saat Önce
Kapadokya öğrencilere ev sahipliği yaptı

Kapadokya öğrencilere ev sahipliği yaptı

Kapadokya - Dün 12:55
Down sendromlu ciritçi Ramazan Ünlü, dünya şampiyonasına iddialı hazırlanıyor

Down sendromlu ciritçi Ramazan Ünlü, dünya şampiyonasına iddialı hazırlanıyor

Kapadokya - Dün 11:11
Prof. Dr. Akın: 'Doğal Mirası tehdit eden afetlere hazırlıklı olmalıyız'

Prof. Dr. Akın: "Doğal Mirası tehdit eden afetlere hazırlıklı olmalıyız"

Kapadokya - Dün 00:58
Başkan Büyükkılıç Avrupalı bilim insanları ile buluştu

Başkan Büyükkılıç Avrupalı bilim insanları ile buluştu

Kapadokya - Dün 00:58
Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi

Kayseri'de Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi

Kapadokya - 13.05.2022
Prof. Dr. Akın: 'Doğal Mirası tehdit eden afetlere hazırlıklı olmalıyız'

Prof. Dr. Akın: "Doğal Mirası tehdit eden afetlere hazırlıklı olmalıyız"

Kapadokya - 13.05.2022
Başkan Büyükkılıç'a bilim insanları ve arkeologlardan ziyaret

Başkan Büyükkılıç'a bilim insanları ve arkeologlardan ziyaret

Kapadokya - 13.05.2022
Kapadokya'yı gezen öğrenciler: 'Peribacalarına dokunmak çok güzeldi'Karadenizli öğrenciler Kapadokya'yı gezdi

Kapadokya'yı gezen öğrenciler: "Peribacalarına dokunmak çok güzeldi"Karadenizli öğrenciler Kapadokya'yı gezdi

Kapadokya - 13.05.2022
Ordulu lise öğrencileri Kapadokya'yı gezdi

Ordulu lise öğrencileri Kapadokya'yı gezdi

Kapadokya - 13.05.2022
Kapadokya'da balon turlarına katılımda rekor bekleniyor

Kapadokya'da balon turlarına katılımda rekor bekleniyor

Kapadokya - 13.05.2022
Kapadokya'da 'özel insanlar' peribacaları arasında çöp topladı

Kapadokya'da "özel insanlar" peribacaları arasında çöp topladı

Kapadokya - 12.05.2022
Engelliler 'Daha temiz bir Kapadokya' için çöp topladı

Engelliler 'Daha temiz bir Kapadokya' için çöp topladı

Kapadokya - 12.05.2022
Kayseri'de Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı

Kayseri'de Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı

Kapadokya - 12.05.2022

Avrupalı bilim adamları Kayseri'ye hayran kaldı
Havacılık Sohbetleri'nin konuğu Luis Felipe de Oliveira oldu

Havacılık Sohbetleri'nin konuğu Luis Felipe de Oliveira oldu

Kapadokya - 12.05.2022
TUĞBA HEMŞİRENİN SPOR TUTKUSU

TUĞBA HEMŞİRENİN SPOR TUTKUSU

Kapadokya - 12.05.2022
KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı

KAPEM'de yeni dönem kayıtlar başladı

Kapadokya - 12.05.2022
Kapadokya'dan 40 bin yolcu uçtu

Kapadokya'dan 40 bin yolcu uçtu

Kapadokya - 12.05.2022
Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile

Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile

Kapadokya - 11.05.2022
RUMLARIN TORUNLARI, DEDELERİNİN YAŞADIĞI YERLERİ GEZDİ

RUMLARIN TORUNLARI, DEDELERİNİN YAŞADIĞI YERLERİ GEZDİ

Kapadokya - 11.05.2022
Dünyanın 'en sıra dışı' oteli Kapadokya'da

Dünyanın 'en sıra dışı' oteli Kapadokya'da

Kapadokya - 11.05.2022
Kapadokya'daki butik otele ödül

Kapadokya'daki butik otele ödül

Kapadokya - 11.05.2022
Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

Kapadokya - 11.05.2022
Mustafapaşa bilgilendirme seminerlerinin ikincisi düzenlendi

Mustafapaşa bilgilendirme seminerlerinin ikincisi düzenlendi

Kapadokya - 11.05.2022
Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu

Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde bahar yoğunluğu

Kapadokya - 11.05.2022
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında ünlü mankenlerle defile

Kapadokya - 11.05.2022
Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den

Dünyanın en iyi 10 otelinden ikisi Türkiye'den

Kapadokya - 11.05.2022
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde yarışan Türk takımı yurda girdi

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde yarışan Türk takımı yurda girdi

Kapadokya - 10.05.2022
Yeşile bürünen Kapadokya ziyaretçilerini bekliyor

Yeşile bürünen Kapadokya ziyaretçilerini bekliyor

Kapadokya - 10.05.2022
Alman ressam, sanat hayatını 32 yıl önce yerleştiği Kapadokya'da sürdürüyor

Alman ressam, sanat hayatını 32 yıl önce yerleştiği Kapadokya'da sürdürüyor

Kapadokya - 10.05.2022
Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nden Ürgüp'te resim sergisi

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nden Ürgüp'te resim sergisi

Kapadokya - 09.05.2022
Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak

Ürgüp'te 'Höyükler, Bacalar, Atlar Diyarı Kapadokya' Resim Sergisi açılacak

Kapadokya - 09.05.2022
SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

SPOR Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Kapadokya - 08.05.2022
LİMONLAR, TÜF OYMALI SOĞUK HAVA DEPOLARINDA KORUNUYOR

LİMONLAR, TÜF OYMALI SOĞUK HAVA DEPOLARINDA KORUNUYOR

Kapadokya - 08.05.2022
Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

Kapadokya - 08.05.2022
EDİRNE ULUSLARARASI EDİRNE MARATONU RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

EDİRNE ULUSLARARASI EDİRNE MARATONU RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kapadokya - 08.05.2022
Kapadokya'daki kayadan oyma depolardan yurt dışına limon gönderiliyor

Kapadokya'daki kayadan oyma depolardan yurt dışına limon gönderiliyor

Kapadokya - 08.05.2022
KAPADOKYA'DA REHBERLER, BALONA BİNEN ANNELERE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ

KAPADOKYA'DA REHBERLER, BALONA BİNEN ANNELERE ÇİÇEK HEDİYE ETTİ

Kapadokya - 08.05.2022
Kapadokya'da kadın turistlerin 'Anneler Günü' çiçekle kutlandı

Kapadokya'da kadın turistlerin "Anneler Günü" çiçekle kutlandı

Kapadokya - 08.05.2022
Anneler çiçeklerle uçtu

Anneler çiçeklerle uçtu

Kapadokya - 08.05.2022
Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi

Kapadokya'ya nisanda 247 bin ziyaretçi

Kapadokya - 06.05.2022
Kapadokya'yı nisan ayında 247 bin 459 turist gezdi

Kapadokya'yı nisan ayında 247 bin 459 turist gezdi

Kapadokya - 06.05.2022
Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli

Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli

Kapadokya - 06.05.2022
Kapadokya bölgesine ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor

Kapadokya bölgesine ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor

Kapadokya - 06.05.2022
Ihlara Vadisi'nin güvenliği Atlı Jandarma Timi'nde

Ihlara Vadisi'nin güvenliği Atlı Jandarma Timi'nde

Kapadokya - 06.05.2022
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Brüksel'den yola çıktı

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Brüksel'den yola çıktı

Kapadokya - 05.05.2022
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI

IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI

Kapadokya - 05.05.2022
Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu

Kapadokya - 04.05.2022
Kapadokya'ya bayramda ziyaretçi akını

Kapadokya'ya bayramda ziyaretçi akını

Kapadokya - 04.05.2022
Talasgücü Belediyespor 5 kırmızı kart gördü

Talasgücü Belediyespor 5 kırmızı kart gördü

Kapadokya - 04.05.2022
Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor

Bayramda Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor

Kapadokya - 03.05.2022
Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı

Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı

Kapadokya - 02.05.2022
Nevşehir protokolü bayramlaştı

Nevşehir protokolü bayramlaştı

Kapadokya - 02.05.2022
Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı

Yerli turistler bayramı Kapadokya semalarında karşıladı

Kapadokya - 02.05.2022
Bakan Kirişci: 'EXPO 2023, Kahramanmaraş'a çok önemli bir katma değer sağlayacak'

Bakan Kirişci: "EXPO 2023, Kahramanmaraş'a çok önemli bir katma değer sağlayacak"

Kapadokya - 02.05.2022
Bakan Kirişci: 'EXPO 2023, Kahramanmaraş'a çok önemli bir katma değer sağlayacak'

Bakan Kirişci: "EXPO 2023, Kahramanmaraş'a çok önemli bir katma değer sağlayacak"

Kapadokya - 01.05.2022
'2022 yaz turizminden beklentimiz çok yüksek'

'2022 yaz turizminden beklentimiz çok yüksek'

Kapadokya - 29.04.2022
THK filosunu Toyota Plaza Aksoy'dan güçlendirdi

THK filosunu Toyota Plaza Aksoy'dan güçlendirdi

Kapadokya - 28.04.2022
BAKAN ERSOY KAPADOKYA MÜZESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA 24 MİLYONLUK DESTEK SAĞLADIK

BAKAN ERSOY KAPADOKYA MÜZESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA 24 MİLYONLUK DESTEK SAĞLADIK

Kapadokya - 28.04.2022
Neden Niğde'ye gitmeliyiz?

Neden Niğde'ye gitmeliyiz?

Kapadokya - 28.04.2022
'BAYRAM TATİLİ İÇİN YOLA REZERVASYONSUZ ÇIKMAYIN'

'BAYRAM TATİLİ İÇİN YOLA REZERVASYONSUZ ÇIKMAYIN'

Kapadokya - 28.04.2022
BAKAN ERSOY: KAPADOKYA MÜZESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA 24 MİLYONLUK DESTEK SAĞLADIK

BAKAN ERSOY: KAPADOKYA MÜZESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA 24 MİLYONLUK DESTEK SAĞLADIK

Kapadokya - 27.04.2022
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm hedeflerini değerlendirdi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm hedeflerini değerlendirdi Açıklaması

Kapadokya - 27.04.2022
Bakan Ersoy: 'Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek'

Bakan Ersoy: "Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek"

Kapadokya - 27.04.2022
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm hedeflerini değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm hedeflerini değerlendirdi

Kapadokya - 27.04.2022
Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Yavuz: 'Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 70-80 civarında'

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Yavuz: "Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 70-80 civarında"

Kapadokya - 27.04.2022
GÜNDEM / 27 Nisan 2022

GÜNDEM / 27 Nisan 2022

Kapadokya - 27.04.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Nisan 2022

Kapadokya - 26.04.2022
Kapadokya'da vadide yürürken düşen turist yaralandı

Kapadokya'da vadide yürürken düşen turist yaralandı

Kapadokya - 26.04.2022
Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!

Ebru Şahin ve Cedi Osman Cephesinde Flaş Gelişme!

Kapadokya - 26.04.2022
PERİBACALARINI GEZERKEN ÇUKURA DÜŞEN GÜNEY KORELİ TURİST YARALANDI

PERİBACALARINI GEZERKEN ÇUKURA DÜŞEN GÜNEY KORELİ TURİST YARALANDI

Kapadokya - 26.04.2022
KAPADOKYA'DA BAYRAM TATİLİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 85'E ULAŞTI

KAPADOKYA'DA BAYRAM TATİLİNDE DOLULUK ORANI YÜZDE 85'E ULAŞTI

Kapadokya - 26.04.2022
Kapadokya'da vadide yürürken düşen turist yaralandı

Kapadokya'da vadide yürürken düşen turist yaralandı

Kapadokya - 26.04.2022
Kapadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı

Kapadokya'da mahsur kalan turist kurtarıldı

Kapadokya - 26.04.2022
Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi

Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi

Kapadokya - 25.04.2022
Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor

Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor

Kapadokya - 25.04.2022
ÇANAKKALE - Avustralya ve Yeni Zelandalılar geleneksel 'Şafak Ayini' için Anzak Koyu'na geldi

ÇANAKKALE - Avustralya ve Yeni Zelandalılar geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi

Kapadokya - 25.04.2022
İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor

İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor

Kapadokya - 24.04.2022
KEREM'İN SICAK HAVA BALONU HAYALİ, 23 NİSAN'DA GERÇEK OLDU

KEREM'İN SICAK HAVA BALONU HAYALİ, 23 NİSAN'DA GERÇEK OLDU

Kapadokya - 23.04.2022
Nevşehir'de 'Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı' başladı

Nevşehir'de "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" başladı

Kapadokya - 23.04.2022
Kerem'in sıcak hava balonu hayali, 23 Nisan'da gerçek oldu

Kerem'in sıcak hava balonu hayali, 23 Nisan'da gerçek oldu

Kapadokya - 23.04.2022
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı

Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı

Kapadokya - 23.04.2022
Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya - 23.04.2022
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı

Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı

Kapadokya - 23.04.2022
Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor

Kapadokya - 22.04.2022
Mahçiçek: 'Expo 2023'le uluslararası turizm merkezine dönüşeceğiz'

Mahçiçek: "Expo 2023'le uluslararası turizm merkezine dönüşeceğiz"

Kapadokya - 22.04.2022
Alef'in Yeni Sezonu Mâl-i Hülya Final Bölümleriyle Blutv'de

Alef'in Yeni Sezonu Mâl-i Hülya Final Bölümleriyle Blutv'de

Kapadokya - 21.04.2022
Kongre turizmi ve düğün organizasyonu temsilcileri Antalya'da buluştu

Kongre turizmi ve düğün organizasyonu temsilcileri Antalya'da buluştu

Kapadokya - 21.04.2022
KIRKLARELİ - Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

KIRKLARELİ - Bisiklet tutkunu aile 8 ayda 11 ülke gezdi

Kapadokya - 21.04.2022
Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor

Kapadokya Bölgesinde doluluk oranı artıyor

Kapadokya - 20.04.2022
Vali Çiçek: 'Turistlere kimsenin haksızlık yapmasına, dolandırmasına izin vermeyeceğiz'

Vali Çiçek: "Turistlere kimsenin haksızlık yapmasına, dolandırmasına izin vermeyeceğiz"

Kapadokya - 20.04.2022
Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: 'Kaymaklı çöreği'

Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: "Kaymaklı çöreği"

Kapadokya - 20.04.2022
Çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

Çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

Kapadokya - 19.04.2022
Kapadokya'da çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

Kapadokya'da çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar

Kapadokya - 19.04.2022
Turistler köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldı

Turistler köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldı

Kapadokya - 19.04.2022
Uçhisar-Göreme arasında kaldırım çalışması başlatıldı

Uçhisar-Göreme arasında kaldırım çalışması başlatıldı

Kapadokya - 19.04.2022
Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak

Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak

Kapadokya - 19.04.2022
Kazım Yücel: 'Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak'

Kazım Yücel: "Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak"

Kapadokya - 17.04.2022
Üç gün üç gece süren 'masalsı' Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı

Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı

Kapadokya - 16.04.2022
Kapadokya nerede? Kapadokya hangi ilde? Kapadokya hakkında bilgiler?

Kapadokya nerede? Kapadokya hangi ilde? Kapadokya hakkında bilgiler?

Kapadokya - 11.04.2022
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