Kapadokya Haberleri - Kapadokya Haber - Haberler

Kapadokya Haberleri
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Kapadokya'yı gezen öğrenciler: "Peribacalarına dokunmak çok güzeldi"Karadenizli öğrenciler Kapadokya'yı gezdi
Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde yarışan Türk takımı yurda girdi
IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI
Son dakika haberi... Nevşehir İl Jandarma Komutanı 'Bayramınız Kemerli Olsun' Uygulamasına katıldı
Bakan Kirişci: "EXPO 2023, Kahramanmaraş'a çok önemli bir katma değer sağlayacak"
Bakan Kirişci: "EXPO 2023, Kahramanmaraş'a çok önemli bir katma değer sağlayacak"
BAKAN ERSOY KAPADOKYA MÜZESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA 24 MİLYONLUK DESTEK SAĞLADIK
BAKAN ERSOY: KAPADOKYA MÜZESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA 24 MİLYONLUK DESTEK SAĞLADIK
Bakan Ersoy: "Türkiye, turizm alanında yakın bir zamanda dünyada çok daha önemli bir konum elde edecek"
Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Yavuz: "Ramazan Bayramı doluluğu yüzde 70-80 civarında"
ÇANAKKALE - Avustralya ve Yeni Zelandalılar geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi
İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor
Kapadokya'daki tesisler bayram tatilini tam dolulukla karşılamaya hazırlanıyor
Vali Çiçek: "Turistlere kimsenin haksızlık yapmasına, dolandırmasına izin vermeyeceğiz"