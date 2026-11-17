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Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği tarafından organize edilen "13 Kare Fotoğraf Sanatı Festivali" 19-22 Kasım'da düzenlenecek.

Festival, 1995'te Kapadokya gezisine giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren dernek üyeleri ve kursiyerler anısına yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun desteğiyle organize edilen festival, 19 Kasım'da Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda açılacak fotoğraf sergisiyle başlayacak.

Kentte 22 Kasım'a kadar sürecek festival kapsamında Çırçır Sanat Galerisi, Büyük Saat, Taş Köprü ve ÇÜ İletişim Fakültesi'nde sergiler, sokak ve mobil fotoğrafçılık atölyeleri, kısa film gösterimleri, söyleşiler ve paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA