Adana'da 13 Kare Fotoğraf Festivali, 1995'teki kazada ölenler anısına başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin düzenlediği 13 Kare Fotoğraf Sanatı Festivali, 1995'te Kapadokya gezisine giderken geçirilen trafik kazasında yaşamını yitiren üyeler ve kursiyerler anısına 19-22 Kasım'da yapılacak. Festival 19 Kasım'da Fuaye Alanı'ndaki sergiyle başlayacak.
Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği tarafından organize edilen "13 Kare Fotoğraf Sanatı Festivali" 19-22 Kasım'da düzenlenecek.
Festival, 1995'te Kapadokya gezisine giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren dernek üyeleri ve kursiyerler anısına yapılacak.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun desteğiyle organize edilen festival, 19 Kasım'da Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda açılacak fotoğraf sergisiyle başlayacak.
Kentte 22 Kasım'a kadar sürecek festival kapsamında Çırçır Sanat Galerisi, Büyük Saat, Taş Köprü ve ÇÜ İletişim Fakültesi'nde sergiler, sokak ve mobil fotoğrafçılık atölyeleri, kısa film gösterimleri, söyleşiler ve paneller düzenlenecek.