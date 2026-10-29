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Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 1 yaralı

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Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 1 yaralı Haber Videosunu İzle
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 1 yaralı
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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

  • Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacasının çökmesi sonucu kopan kayaların altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, çökmenin saat 15.15 itibarıyla aşırı yağış kaynaklı toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirtti.
  • Kapadokya'da 2024 yılında kar yağışı sonrası tüf kayaların gevşemesiyle bir peribacası çökmüş, 2025 yılında da bir peribacasında kısmi çökme yaşanmıştı.

Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki peribacasında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Peribacasından kopan kayaların altında kalan iki kişi hayatını kaybetti.

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Feci olayın ardından açıklama yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor." dedi.

2024 VE 2025 YILLARINDA DA ÇÖKMELER YAŞANMIŞTI

Kapadokya'da 2024 yılında kar yağışının ardından tüf kayalarda meydana gelen gevşeme nedeniyle bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

2025 yılında da bölgedeki bir peribacasında kısmi çökme meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.

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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıOnline Money:

Binlerce yildir cokmeyen peri bacalari nasil coker Turk milleti yozlasti bu boyle gitmez

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Peri bacalarinin dibine toki mi baska firmami bilmiyorum binalar dikmisler. lakin binalar o guzelim doga mucizesi Peri bacalarinin görselligini biraz yitirmis..yaziklar olsun....Peri bacalarina en az 3 km uzaklikta evler binalar yapilabilinir...Sanki arsa bitmis getirmisler Peri Bacalarinin dibine binalar dikmisler...Acil durdurulmalidir...Sevgili Devlet Buyuklerimiz Peri Bacalarinin görselliginin kaybolmadina izin vermeyin lütfen

yanıt7
yanıt2
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Alkurt sen sus..

yanıt0
yanıt5
Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

İnşallah can kaybı yoktur. Büyük geçmiş olsun. Rabbim beterinden esirgesin.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Tas:

FON SOYGUNLARINDA COK BÜYÜK AHLAR VAR ONUN ARDINDAN SELLER OLDU PERI BACASI BILE COKUYOR MAALESEF YUZBINLERCE AILELERIYLE MILYONLARCA INSANI MAHVETTILER

yanıt4
yanıt7
Haber Yorumlarıyusufcakmak0660:

Ayhan gevşeği fonu alan başkası parayı yiyen başkası peri bacasıyla sel ile ne alakası var şimdi kime ceza kesildi kafanda ne gezdiriyon sen

yanıt6
yanıt0

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