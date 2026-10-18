Hazine filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Hazine filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Hazine filmi oyuncuları kim, konusu ne soruları, filmi izlemeye hazırlananların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Canbert Yerguz'un yönettiği ve 4 Kasım 2022'de vizyona giren film, annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabaya dönen devlet memuru Mesut'un kendini bir define kazısının ortasında bulmasını anlatıyor. Kadroda Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz ve Hasibe Eren gibi isimler de bulunuyor. Hazine filminin konusu ne? Tüm detaylar haberimizde…

HAZİNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hazine filminin çekimleri Nevşehir'de gerçekleştirildi. Kapadokya bölgesinin kendine özgü doğal yapısı, peri bacaları, taş dokusu ve kasaba atmosferi filmin hikâyesine önemli bir arka plan oluşturdu. Yerel kaynaklarda, çekimlerin önemli bölümünün Nevşehir merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yapıldığı belirtiliyor. Bölgenin tarihi ve gizemli dokusu, define arayışı etrafında şekillenen hikâye için doğal bir sahne işlevi gördü.

HAZİNE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hazine filminin çekimleri 2021 yılında yapıldı. Film, 4 Kasım 2022 tarihinde sinemalarda vizyona girdi. Yaklaşık 1 saat 48 dakika süren yapım, vizyona girdiği dönemde farklı hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmişti.

HAZİNE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Ankara'da devlet memuru olarak çalışan Mesut'un, annesinin vefatı üzerine yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabaya dönmesiyle başlıyor. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut'un tek düşüncesi, bir an önce İstanbul'a dönüp yarım kalan gönül meselesini çözmektir. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Kardeşi Musa yüzünden bir define kazısına katılmak zorunda kalan Mesut, kendini bir anda talihsizlikler zincirinin ortasında bulur. Aile ilişkileri, taşra bürokrasisi ve define tutkusu gibi temaları absürt bir mizahla harmanlayan film, izleyicileri hem güldüren hem de düşündüren bir kara komedi macerasına dönüşüyor.

HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Çağlar Çorumlu : Mesut

Boran Kuzum : Musa

Aslıhan Gürbüz: Niğde

Şükran Ovalı: Zehra

Hasibe Eren: Nurdan

Serkan Keskin: Salih

Gürhan Altundaşar: Polis İbo

Mert Denizmen: Gani

Bülent Çolak: İlyas

Yaşar Karakulak: Saffet

Rahmi Dilligil: Komiser

Efe Yeşilay: Cenaze İşleri Görevlisi

Defne Yalnız: Anne

Göktuğ Yıldırım: Gürdal

HAZİNE FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

BKM yapımı Hazine filminin yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz oturuyor. Filmin senaryosu Canbert Yerguz ile Burak Yerlikaya tarafından birlikte kaleme alındı. Yapımın görüntü yönetmenliğini Serkan Güler, sanat yönetmenliğini ise Fırat Uçan üstlendi.

HAZİNE HANGİ TÜRDE BİR FİLM?

Hazine, kara komedi ve macera türlerini bir araya getiren bir yapım. Filmin tanıtımında, mizahın sınırlarını genişleten bir kara komedi olduğu vurgulanmıştı. Çağlar Çorumlu ile Boran Kuzum'un kardeş rollerindeki uyumu ve Kapadokya'nın etkileyici görüntüleri, filmin en çok konuşulan yönleri arasında yer alıyor.