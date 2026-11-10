Kapadokya Üniversitesi COP31'de sürdürülebilir turizm paneli gerçekleştirdi

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Kapadokya Üniversitesi (KÜN), Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ) yerini aldı.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, COP31 kapsamında, "Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'in moderatörlüğündeki panelde, Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasının korunması ile turizm ve gastronominin sürdürülebilirliğine yönelik yaklaşımlar ele alındı.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, iklim değişikliğinin bölgesel turizm ve tarım ekosistemleri üzerindeki etkilerini değerlendirerek iklim değişikliğine uyum süreçleri ve sürdürülebilir turizm politikalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Konferans kapsamında önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Liderler Oturumu'na KÜN Rektörü Prof. Dr. Karasar, Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan, Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ve Doç. Dr. Halil Burak Sakal katılacak.

COP31 kapsamında üniversitenin öğretim üyeleri Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk farklı oturum ve çalışmalarda yer alacak.

Kaynak: AA