Salomon Kapadokya Ultra Trail, 78 ülkeden 3 bine yakın sporcuyla start aldı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 78 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Salomon Kapadokya Ultra Trail kapsamında elit sporcuların tanıtıldığı basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Nevşehir Valisi Hüseyin Kök ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da katıldı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'da farklı ülkelerden sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun bölgenin turizm, kültür ve ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Kapadokya'nın tarih boyunca önemli bir merkez olduğunu ifade eden Kök, bölgenin spor organizasyonlarıyla da ön plana çıktığını kaydetti. Kök, yarışmaya katılan sporcuların sıcak hava balonları başta olmak üzere Kapadokya'nın doğal ve kültürel güzelliklerini keşfederek bölgeden güzel hatıralarla ayrılacaklarını dile getirdi.

"Kültürel zenginliklerin tanıtımına katkı sağlıyor"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy ise yarışın peribacalarıyla kaplı vadilerde gerçekleştirilen parkurlarıyla yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sunduğunu belirtti.

Ultra trail şartlarının fiziksel dayanıklılığın yanı sıra sabır, kararlılık ve mücadele azmi gerektirdiğini ifade eden Gürsoy, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasının önemine dikkati çekti.

Gürsoy, organizasyon kapsamında çocuk koşusunun da düzenleneceğini belirterek, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çocukların "İklim için koş, mirasına sahip çık" sloganıyla etkinliğe katılacağını bildirdi.

İlk etapta 816 sporcu start aldı

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nun 14 kilometrelik ilk etabı, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda verilen startla başladı. Etapta 816 sporcu mücadele ederken, organizasyon kapsamında farklı mesafelerdeki parkurlarda yarışların devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı