Haberler

Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, verilen milli arada gittiği 3 günlük Marmaris tatilinde 3 milyon TL harcadı. Ederson ve ailesinin Dalaman Havalimanı’ndan kaldığı otele özel helikopterle gittiği, geceliği 13 bin euro (yaklaşık 720 bin TL) olan suitte 3 gece konakladığı belirtildi. Ederson, ailesiyle daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya’yı da gezmişti.

UEFA Uluslar Ligi dolayısıyla lige verilen milli arayı fırsat bilen Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson, eşi Lais ve üç çocuğuyla birlikte tatil tercihi olarak Muğla'nın Marmaris ilçesini seçti. Brezilyalı file bekçisinin kısa süren tatili için harcadığı tutar ise dikkat çekti.

ÖZEL HELİKOPTERLE GİTTİLER

Ailesiyle birlikte hava yolu üzerinden Dalaman'a iniş yapan tecrübeli eldiven, konaklayacakları lüks otele geçiş yapmak için özel helikopter kullandı.

GÜNLÜK HARCAMASI 1 MİLYON LİRAYI BULDU

Ederson ve ailesinin Marmaris'in en seçkin otellerinden birinde kaldığı öğrenildi. Brezilyalı eldiven ve ailesinin geceliği 13 bin Euro (yaklaşık 720 bin TL) olan süitte 3 gün boyunca konakladığı, özel transferler ve ekstra giderlerle birlikte tatil faturasının toplamda 3 milyon TL'yi bulduğu belirtildi. Gezmeyi seven Ederson ve ailesi daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya’yı da ziyarette bulunmuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Polisle pazarlığa tutuştu

İntihara kalkıştı, kendini ihbar etti! Ekiplerle pazarlığı bomba
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

27 yıl sonra bir ilk! O da yarın AK Parti rozeti takacak
Sedat Peker için büyük hazırlık

Sedat Peker için büyük hazırlık
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Türkiye’de çıkartılacak altın miktarı dudak uçuklattı! Dereler ve dağların yeri biliniyor

Türkiye’de çıkartılacak altın miktarı dudak uçuklattı
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı

İşte okula pompalıyla gelen kız öğrenci
Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! Savcı tahliyesini talep etti

Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısında! İşte savcının talebi
Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi

Leao sonradan girdi, takımı 3 puanı kaptı

Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı

Bu acının tarifi yok! Abla morg önünde fenalaştı