Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kapadokya'da balonlar Atatürk'ün 88. yıl dönümünde poster ve bayraklarla havalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapadokya'da balonlar Atatürk'ün 88. yıl dönümünde poster ve bayraklarla havalandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapadokya'da, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla balonlar Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı. Peribacalarının üzerinde dalgalanan poster ve bayrakların görüntüleri, yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla havalandı.

Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde yapılan hazırlıkların ardından sepetlerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile Türk bayrakları asılan sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi. Gökyüzünde dalgalanan Atatürk posterleri ve Türk bayrakları, peribacalarının üzerinde güzel görüntüler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından o anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik Güzeldir dizisinin yeni bölümü Aliağa'daki facia nedeniyle yayınlanmadı

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü son anda iptal edildi!
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek'ten milletvekiline sert yanıt

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili vekile net yanıt: Dosyadan haberiniz yok
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

"Ayıp olmasın diye evlendim" sözüne açıklık getirdi
Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacağını duyurdu

Türkiye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Yeni yatırımlar geliyor
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik