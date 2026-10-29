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Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç

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Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç Haber Videosunu İzle
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
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Nevşehir'deki Kapadokya Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde peribacası çöktü. Çökme sırasında çevreyi yoğun bir toz bulutu kaplarken, ilk görüntülerde bir kişinin çöken kayanın altında kaldığı görüldü. Bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle peribacasının çökmesi sonucu çevreyi yoğun bir toz bulutu kapladı.

BİR KİŞİ KAYANIN ALTINDA KALDI

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, bir kişinin çöken kaya parçasının altında kaldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Kök, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toprak kayması sonucunda kaya düşmesinden kaynaklı 2 kişinin cenazesine ulaştık. 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışması yapılıyor."

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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıhayatdevam ederken:

adamdaki kadere bak peri bacalarının altında kalıyo

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Haber YorumlarıRick Ricco:

Normaldir dogal halinden eser kalmadi. Ac gözlüler Bacalarin icini köstebek gibi kazarak turistlere otel olarak kiraliyorlar. Turizim Bakani da film bakar kibi kilini kipirtatmiyor normal yani bunlarin olmasi

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Haber Yorumlarızombiland82:

ülkede hergün ne görmeyelim ki görmedik diyelim. turizm bakanının suçu yoktur eko yapmıştır bunuda.

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Haber Yorumlarıtufanperihan3:

alsana Kapadokya

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Haber YorumlarıAcelexi72:

Aman Allahım daha dün haber götdüm Kapadokya bu tatilde full dolu diye, inşaallah ölü sayısı az olur

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