Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Nevşehir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle peribacasının çökmesi sonucu çevreyi yoğun bir toz bulutu kapladı.

BİR KİŞİ KAYANIN ALTINDA KALDI

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde, bir kişinin çöken kaya parçasının altında kaldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Kök, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Toprak kayması sonucunda kaya düşmesinden kaynaklı 2 kişinin cenazesine ulaştık. 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Müdahalesi yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışması yapılıyor."

İlgili Haberler