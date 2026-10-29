Kapadokya’da ölen yabancı turist kim? Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert kimdir?

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Göreme’deki faciada hayatını kaybeden yabancı turistin, 37 yaşındaki Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert olduğu belirlendi. Houpert’in Kapadokya’ya turistik amaçla geldiği bildirildi. Hayatını kaybeden turiste ilişkin başka bir kişisel bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. İşte acı olaya dair bilinenler.

KAPADOKYA’DA ÖLEN YABANCI TURİST KİM?

Göreme Açık Hava Müzesi’nin girişinde çöken peribacasının altında kalarak hayatını kaybeden yabancı turistin adı, Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert olarak açıklandı. Houpert, Fransa vatandaşıydı.

CYNTHIA HOUPERT KAÇ YAŞINDAYDI?

Basına yansıyan bilgilere göre Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert, hayatını kaybettiğinde 37 yaşındaydı.

CYNTHIA HOUPERT KİMDİR?

Cynthia Houpert, Kapadokya’yı ziyaret etmek için Türkiye’ye gelen bir Fransız turistti. Houpert’in mesleğine, ailesine ve özel hayatına ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmadı.

GÖREME’DE NE OLDU?

Olay, 29 Ekim 2026 öğleden sonra Göreme Açık Hava Müzesi’nin girişinde meydana geldi. Bölgedeki yağışların ardından deforme olan bir peribacasında çökme yaşandı ve kopan kaya parçaları çevrede bulunan kişilerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, enkaz altından ikisi Türk, biri yabancı uyruklu üç kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı. Faciada Fransız turist Cynthia Houpert’in yanı sıra Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna ve muhasebeci eşi Begüm Çetinkaya Tuna hayatını kaybetti. Olayda yaralanan beş kişiden üçünün Fransız turist olduğu bildirildi. Yaralılardan dördünün tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, birinin ise tedavisinin sürdüğü açıklandı.

ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Peribacasının çökmesine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların ardından peribacasında deformasyon meydana geldiğini belirtirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.