Kapadokya'da peribacası çöktü, ölenlerin kimlikleri açıklandı mı?

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Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde meydana gelen peribacası çökmesi, can kayıplarıyla sonuçlandı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün açıklamasına göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaşanan facianın ardından hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanıp açıklanmadığı ve yaralının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler araştırılmaya başlandı.

KAPADOKYA'DA PERİ BACASI ÇÖKMESİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yaptığı açıklamada aşırı yağışın ardından Göreme beldesinde toprak kayması meydana geldiğini belirtti. Kaya düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildiren Kök, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vali Kök, devletin tüm imkânlarıyla olay yerindeki çalışmalara destek verdiğini ifade etti. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaralının sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar takip ediliyor.

KAPADOKYA'DA PERİ BACASI ÇÖKMESİNDE ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde meydana gelen çökmede hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerine ilişkin, şu ana kadar erişilebilen haberlerde resmî bir açıklama yer almadı. Olayla ilgili ilk haberlerde can kaybı ve yaralanma olduğu aktarılırken, ayrıntıların yetkili kurumlar tarafından paylaşılması bekleniyor.

KAPADOKYA'DA PERİ BACASI NEDEN ÇÖKTÜ?

Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde meydana gelen olayın ardından çöküşün nedeni de merak konusu oldu. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün ilk açıklamasında, olayın aşırı yağış kaynaklı toprak kayması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Toprak kaymasıyla birlikte oluşan kaya düşmesinin ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.