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Kapadokya'da 25 ilden 250 sporcunun katıldığı okçuluk müsabakaları Uçhisar'da başladı

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Kapadokya'da 25 ilden 250 sporcunun katıldığı okçuluk müsabakaları Uçhisar'da başladı
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Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Kapadokya 5. Geleneksel Okçuluk Müsabakaları, 25 ilden 250 sporcunun katılımıyla başladı. Cevizlidere Vadisi'ndeki 21 istasyonda dönem kıyafetleriyle atış yapan sporcular, gün boyu sürecek etkinlik sonunda ödüller için mücadele ediyor.

"Kapadokya 5. Geleneksel Okçuluk Müsabakaları", 25 ilden 250 sporcunun katılımıyla Nevşehir'in Uçhisar beldesinde başladı.

Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde Uçhisar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalar, peribacalarıyla kaplı Cevizlidere Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe dönem kıyafetleri ile katılan sporcular, farklı noktalarda oluşturulan 21 istasyonda hedef platformlarına atış yapıyor.

Sporcular, minikler, gençler, yetişkin kadınlar ve yetişkin erkekler kategorilerinde mücadele ediyor.

Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü Başkanı Fethi Yöndemli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonun bölgeye değer katan bir spor ve kültür etkinliği olduğunu söyledi.

Tarihi döneme uygun, geçmişte kullanılmış kıyafetler, ok, yay ve techizatı kullanarak etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Yöndemli, "Geleneksel sporların ruhunu yansıtarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu, oldukça zor bir zanaat. Vadi içine yerleştirilmiş hedeflere farklı becerilerle atış yapılıyor. Okçuluğun yanı sıra kondisyon da gerektiriyor. Sporcular, farklı okçuluk disiplinlerini ve becerileri öne çıkaran istasyonlarda mücadele ediyor." diye konuştu.

Etkinliğin organizatörlerinden Mehmet Fatih Tan ise geleneksel kıyafetle katılımın zorunlu olduğu organizasyonun kültürel bir şenliğe dönüştüğünü belirtti.

Peribacaları arasında keyifli bir etkinlik gerçekleştirildiğini ifade eden Tan, "Kapadokya, eşsiz bir coğrafyaya sahip. Vadiler, parkur yarışmasını düzenleyebileceğimiz güzel alanlar sunuyor. Üç yıldır istasyonlarımızı bu alana kuruyoruz." dedi.

Tan, müsabakaların gelecek yıl daha yoğun katılımla gerçekleşebilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Gün boyu devam edecek etkinlikler sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Kaynak: AA
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