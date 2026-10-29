Eray Tuna kimdir? Göreme'deki peribacası faciasında eşiyle birlikte öldü

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Tatil için gittikleri Kapadokya'dan dönemediler. Sakarya'da yayın yapan Geyve Medya'nın imtiyaz sahibi gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna, 29 Ekim 2026 öğleden sonra Nevşehir'in Göreme beldesinde düşen kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybetti.

Aynı olayda 37 yaşındaki Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert de öldü. Beş kişi yaralandı; yaralılardan dördünün durumu hafif.

ERAY TUNA NASIL ÖLDÜ?

Eray Tuna, Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde çöken peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak öldü. Çöküş saat 15.00 sularında, sağanak yağış sürerken oldu. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yağmurun toprak kaymasına ve kaya düşmesine yol açtığını, peribacasının bu yüzden yıkıldığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Enkaz altında başka kimse kalmadığı anlaşılınca arama kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde bitti. Aynı noktada 2024'te can kaybı olmadan bir çökme yaşanmış, 2025'teki kısmi çökmenin ardından alan güvenlik şeridiyle kapatılmıştı.

ERAY TUNA KİMDİR?

Eray Tuna, Sakarya'nın Geyve ilçesinde yayın yapan Geyve Medya adlı internet haber sitesinin imtiyaz sahibiydi. Tam adı Fatih Eray Tuna'ydı ve Sakarya'da muhabir olarak çalışıyordu.

ERAY TUNA KAÇ YAŞINDAYDI?

Eray Tuna 31 yaşındaydı. Eşi Begüm Tuna da 31 yaşındaydı.

ERAY TUNA'NIN EŞİ KİM?

Eray Tuna'nın eşi Begüm Çetinkaya Tuna, muhasebeci olarak çalışıyordu. Çift 5 Temmuz 2026'da evlendi; nikâhlarını Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız kıydı. Göreme'ye tatil ve gezi için gitmişlerdi, evlendikten yaklaşık dört ay sonra birlikte hayatlarını kaybettiler.

Çiftin cenazesinin 30 Ekim 2026'da memleketlerinde toprağa verileceği açıklandı.