Kapadokya'da yoğun sis balon turlarını iptal etti, görüş mesafesi 50 metreye düştü

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sisle birlikte adeta masalsı bir atmosfere büründü. Peribacaları, vadiler ve sıcak hava balonlarının kalkış alanları sis bulutu altında gizemli görüntüler oluşturdu. O anlar havadan görüntülendi.

Nevşehir merkez ile Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Avanos çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler sisli Kapadokya manzarasını hayranlıkla izlerken, oluşan kartpostallık görüntüler objektiflere yansıdı. Bölgede oluşan yoğun sis nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilirken, turistlerin Kapadokya'da bulunan vadileri, peribacalarını ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izleme fırsatı da engellendi. Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistler, gördükleri manzaranın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi. Kapadokya'yı gezmek için Kore'den gelen Yongjın Jung, "Kapadokya'ya 20 yıl önce gelmiştim. O zamandan beri Kapadokya gezisi aklımdan hiç çıkmadı. Bu sefer de ailem ile birlikte gelmek istedim. Her şeye rağmen Kapadokya'da olmaktan oldukça mutluyum. Çok fazla manzara göremedik. Her yer sisle kaplı. Kapadokya sisli bile güzel görünüyor. Kapadokya'ya özellikle balona binmek için gelmiştik. İki gündür sis nedeniyle balonlar havalanmadı. Biz de balona binebilmek için tatilimizi iki gün daha uzattık. İnşallah yarın balonlar havalanır ve balona binebiliriz" dedi. Jung, Kore'ye döndüklerinde arkadaşlarına ısrarla Kapadokya bölgesini gezmeleri için tavsiyede bulunacağını da sözlerine ekledi.

Kapadokya bölgesini daha önce televizyondan gördüğünü söyleyen 10 yaşındaki Koreli turist Mınchan Jung ise, "Kapadokya'ya balona binmek için gelmiştim. İki gündür balonlar uçmuyor. Bu nedenle çok üzgünüm. Biraz sonra mağara evlere ve yer altı şehrine gideceğiz. Oraları da göreceğim için çok heyecanlıyım. Ayrıca Türklerin dondurması sert ve bu dondurmayı çok sevdim" ifadelerini kullandı. Sıcak hava balon pilotu Tankut Demir de olumsuz hava şartları ve yoğun sis nedeniyle balon turlarının yapılamadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı