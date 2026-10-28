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Kapadokya'da sıcak hava balon turları yarın da hava koşulları nedeniyle iptal edildi

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Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılamayan sıcak hava balon turları, SHGM Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesiyle yarın da iptal edildi. Nevşehir genelinde yağmur ve rüzgar etkili olurken, turlar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yarın da iptal edildi.

Nevşehir genelinde yağmur ve rüzgar aralıklarla etkili oluyor.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği aktivitelerden olan sıcak hava balon turları bugün yapılamadı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce meteoroloji tahminlerine göre yapılan değerlendirmenin ardından yarın düzenlenecek turlar da iptal edildi.

Yılda ortalama 220 gün yapılabilen sıcak hava balonu turları, SHGM Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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