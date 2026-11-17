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Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından düzenlenen Kapadokya Değer Ödülleri'nde Anadolu Ajansı (AA) 2 ödüle layık görüldü.

NGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Gazeteciler Federasyonunun katkısı, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ile bu yıl NGC tarafından ikincisi gerçekleştirilen Kapadokya Değer Ödülleri'nde, akademisyenlerden oluşan jüri üyelerince yapılan değerlendirmeler tamamlandı.

Bağımsız jürinin değerlendirmesinin ardından AA, "Kapadokya Görsel ve Yazılı Hafızasına Katkı Ödülü"ne, kıdemli muhabir Behçet Alkan ise "Basın Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Ayrıca "Kapadokya Kültürel Miras Özel Ödülü" Kültür ve Turizm Bakanlığına, "Kapadokya Yaşam Boyu Katkı Ödülü" Dr. Doğan Birgül'e, "Sinema-Dizi-Belgesel Yapım Ödülü" Sevdan Bir Ateş'e (Show TV), "Kültürel Miras Araştırma Akademi Ödülü" Prof. Dr. Gençay Akgül'e, "Kapadokya'nın Tanıtımına Uluslararası Katkı Sunan Gazeteci Ödülü" de Asım Çapacı'ya verilecek.

Ödül töreni 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici, Kapadokya'nın mirasına kalıcı katkı sağlayan kişi ve kurumları kapsayan etkinliğin iki yıl içinde önemli bir marka değeri konumuna geldiğini belirtti.

Etkinliğin Nevşehir'in kültürel, sanatsal, turistik ve akademik değerlerini onurlandırmak amacıyla düzenlendiğini kaydeden Ekici, titizlikle değerlendirmelerde bulunan jüri üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA