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Kapadokya sonbaharda renk cümbüşüne büründü, vadiler dronla görüntülendi

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Kapadokya sonbaharda renk cümbüşüne büründü, vadiler dronla görüntülendi
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Kapadokya'da sonbaharla vadiler sarı, kızıl ve kahverengi tonlara bürünürken bölgenin renk cümbüşü dronla görüntülendi. UNESCO listesindeki bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, peribacaları ve balonlar eşliğinde sonbaharı deneyimliyor.

Doğal güzelliği, tarihi dokusu ve mistik atmosferiyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Kapadokya, sonbaharda da büyüleyici manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Sonbaharın gelmesiyle rengarenk olan Kapadokya'daki renk cümbüşü dron ile görüntülendi.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında bulunan ve UNESCO'nun Doğal ve Kültürel Miras Listesinde yer alan Kapadokya'da sonbahar mevsimiyle birlikte doğa adeta renk cümbüşüne büründü. Peribacalarının çevresini saran vadiler, sarı, kızıl ve kahverenginin en güzel tonlarıyla bezenirken, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler kartpostallık manzaralar arasında unutulmaz anlar yaşıyor.

Nevşehir, Avanos, Ürgüp, Göreme ve Uçhisar çevresindeki vadilerde bulunan üzüm bağları kavak ve meyve ağaçları, sonbaharın gelişiyle birlikte altın sarısına dönüşerek bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Güneşin doğuşuyla birlikte gökyüzünde süzülen sıcak hava balonları, renk değiştiren doğayla birleşince ortaya masalsı görüntüler çıkıyor.

Almanya'dan ailesiyle birlikte Kapadokya'yı ziyaret eden 11 yaşındaki Milla Groetschel, bölgeye gelmeden önce taş yapıların ve geleneksel yaşamın hakim olduğu bir yer beklediğini söyledi. Kapadokya'nın kendisinde bıraktığı seyrin beklentileriyle örtüştüğünü belirten Milla, geleneksel yemeklerden doğal güzelliklere kadar birçok şeyin kendisini etkilediğini ifade etti.

Kapadokya'da yaşadığı en etkileyici anlardan birinin güneşin volkanik oluşumların üzerinde yükseldiği an olduğunu anlatan Milla Groetschel, manzaranın kendisine adeta büyülü bir atmosfer hissettirdiğini dile getirdi.

Sonbaharla birlikte ağaç yapraklarının sararmaya başladığı Kapadokya'da serin hava da ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden Endonezyalı turistler, ülkelerindeki tropikal iklime kıyasla Kapadokya'nın sonbahar havasının daha soğuk olduğunu belirtti.

Bölgeye gelirken çok kalın kıyafetler hazırlamadıklarını anlatan turistler, serin havanın kendilerini şaşırttığını söyledi. Buna rağmen sararan yapraklar, eşsiz kaya oluşumları ve doğal manzaranın kendilerini hayran bıraktığını ifade ettiler.

Kapadokya'yı sıcak hava balonuyla gökyüzünden izlemenin kendileri için çok özel bir deneyim olduğunu belirten Endonezyalı turistler, bölgenin yukarıdan çok daha etkileyici göründüğünü dile getirdi.

Balonla yükseldikçe Kapadokya'nın farklı noktalarını bir arada görme fırsatı bulduklarını anlatan turistler, doğal kaya oluşumlarının oluşturduğu manzaranın kendilerini büyülediğini söyledi. Kapadokya'da balon turuna katılmanın Endonezyalılar için bir hayal olduğunu belirten turistler, bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sonbaharın renkleriyle farklı bir görünüme kavuşan Kapadokya, doğal güzellikleri ve gökyüzünden izlenebilen eşsiz manzarasıyla dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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