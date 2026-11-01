Peribacasının çökme anı ortaya çıktı! 3 can alan facia anbean kamerada

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Kapadokya'da peribacasının çökme anı ortaya çıktı. Park halindeki bir otomobilin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, peribacasından kopan kayaların yere çarpmasıyla yükselen toz bulutunun saniyeler içinde çevreyi kapladığı görülüyor.

DEV KAYALAR BİR ANDA KOPTU

Göreme Açık Hava Müzesi girişinde 29 Ekim günü saat 15.15 sıralarında yaşanan çökme, bölgede park halinde olan bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dev kaya parçalarının bir anda yerinden koparak aşağıya yuvarlandığı ve yere çarpmasıyla büyük bir toz bulutunun yükseldiği anlar yer alıyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kayaların altında kalan Fatih Eray Tuna (31), eşi Begüm Çetinkaya Tuna (31) ve Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37) hayatını kaybetti. Faciada 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü taburcu edilirken, tedavisi süren 8 yaşındaki Fransız çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

4 AYLIK EVLİYDİLER

Sakarya’da internet haber sitesi sahibi olan gazeteci Fatih Eray Tuna ile mali müşavir olarak çalışan eşi Begüm Çetinkaya Tuna’nın 5 Temmuz’da evlendiği ve tatil için Göreme’de bulundukları öğrenildi. Fatih Eray Tuna’nın 1999 Marmara Depremi’nde enkaz altından sağ kurtulduğu ortaya çıktı.

SAKARYA’DA TOPRAĞA VERİLDİLER

Nevşehir Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Adapazarı’ndaki Orhan Camisi’nde düzenlenen törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da katıldı. Begüm Çetinkaya Tuna, Sapanca’daki Kurtköy Mahalle Mezarlığı’na, Fatih Eray Tuna ise Geyve Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Cynthia Houpert’in cenazesini almak için yakınlarının Fransa’dan gelmesi bekleniyor.

5 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Yetkililer, çökmenin aşırı yağışların ardından yaşandığına dikkat çekti. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, çöküşün teknik nedenlerini ve olayda ihmal bulunup bulunmadığını incelemek üzere 5 ayrı bilirkişi görevlendirildi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de idari ve adli soruşturmaların olayı aydınlatmasını beklediklerini ifade etti.

Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, alanda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bilirkişi raporunun, adli sürecin bundan sonraki aşamasına yön vermesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com