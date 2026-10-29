Fatih Eray Tuna kimdir? Kapadokya’da hayatını kaybeden Fatih Eray Tuna kaç yaşındaydı, nereli, mesleği neydi?

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Fatih Eray Tuna, Sakarya’nın Geyve ilçesinde yayın yapan Geyve Medya adlı internet haber sitesinin imtiyaz sahibi ve muhabir olarak çalışan 31 yaşındaki bir gazeteciydi. Tuna, 5 Temmuz’da dünyaevine girdiği eşi Begüm Tuna ile birlikte tatil için gittiği Göreme’de, Açık Hava Müzesi’nin girişindeki peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybetti. İşte acı olaya ve Fatih Eray Tuna’ya dair bilinenler.

FATİH ERAY TUNA KİMDİR?

Fatih Eray Tuna, Sakarya basın camiasının tanınan genç isimlerinden biriydi. Geyve’de yayın yapan Geyve Medya’nın imtiyaz sahibi olan Tuna, aynı zamanda Medyabar’da muhabir olarak görev yapıyordu. Yakın çevresinde Eray Tuna olarak bilinen genç gazeteci, Sakarya’daki yerel habercilikteki çalışmalarıyla tanınıyordu.

FATİH ERAY TUNA KAÇ YAŞINDAYDI?

Fatih Eray Tuna, hayatını kaybettiğinde 31 yaşındaydı.

FATİH ERAY TUNA NERELİ?

Fatih Eray Tuna, Sakaryalıydı. Genç gazeteci, mesleki çalışmalarını Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürdürüyordu.

FATİH ERAY TUNA’NIN MESLEĞİ NEYDİ?

Fatih Eray Tuna, gazeteciydi. Geyve Medya internet haber sitesinin imtiyaz sahibi olan Tuna, muhabir olarak da çalışıyordu.

FATİH ERAY TUNA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Fatih Eray Tuna, muhasebeci olarak çalışan Begüm Çetinkaya Tuna ile 5 Temmuz’da evlenmişti. Tatil için Kapadokya’ya giden çift, Göreme’de yaşanan faciada birlikte hayatını kaybetti.

GÖREME’DE NE OLDU?

Olay, 29 Ekim 2026 öğleden sonra Göreme Açık Hava Müzesi’nin girişinde meydana geldi. Bölgedeki yağışların ardından deforme olan bir peribacasında çökme yaşandı ve kopan kaya parçaları çevrede bulunan kişilerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, enkaz altından ikisi Türk, biri yabancı uyruklu üç kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı. Faciada Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Tuna’nın yanı sıra 37 yaşındaki Fransız turist Cynthia Houpert de hayatını kaybetti. Olayda yaralanan beş kişi ise hastanelere kaldırıldı; yaralılardan dördünün tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, birinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

SAKARYA YASA BOĞULDU

Genç çiftin ölüm haberi, Sakarya’da ve özellikle yerel basın camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Meslektaşları ve yakınları, sosyal medyada Fatih Eray Tuna ve Begüm Tuna için taziye mesajları paylaştı.

ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Peribacasının çökmesine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların ardından peribacasında deformasyon meydana geldiğini belirtirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.