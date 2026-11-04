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Kapadokya'da sıcak hava balonu şampiyonasında uçuşlar rüzgar nedeniyle ertelendi

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Kapadokya'da ilk kez yapılan Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası'nda rüzgar nedeniyle uçuş yapılamadı, yarışlar ertelendi. Türkiye, Almanya, Macaristan ve Ermenistan'dan 25 pilotun katıldığı etkinlik, hava koşulları uygun olursa 7 Kasım'a kadar sürecek.

Kapadokya'da ilk kez düzenlenen Türkiye Sıcak Hava Balonu Şampiyonası'nda uçuşlar etkili olan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Uluslararası Hava Federasyonu ile Pasha Balloons işbirliğinde düzenlenen etkinlik, pilotlara yönelik bilgilendirme toplantısıyla başladı.

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki bir balon firmasında yapılan toplantıda, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Macaristan ve Ermenistan'dan 25 pilota yarış görevleri anlatıldı.

Daha sonra ekipler, Uçhisar beldesinde belirlenen balon kalkış alanına geçti.

Hakemlerin meteorolojik durumu değerlendirmesinin ardından yarışlar ertelendi.

THSF Başkanı Emre Şahin, gazetecilere, etkinliğin uygun hava koşullarına bağlı olarak 7 Kasım'a kadar süreceğini söyledi.

Kapadokya'nın sıcak hava balonculuğu alanında önemli bir merkez olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sıcak hava balonu bizim için çok önemli bir branş. Üyesi bulunduğumuz Dünya Hava Sporları Federasyonu açısından da çok prestijli bir spor dalı. Federasyonumuzda göreve geldiğimizden itibaren amacımız ana statümüzdeki branşlarda mümkün olduğunca aktif olmak. Sıcak hava balonu da bunlardan biri. Biz de sportif anlamda bol bol yarışmalar yapıp Kapadokya'nın sıcak hava balonu kapasitesine sportif olarak katkı sağlamayı planlıyoruz."

Hava şartlarının uygun olması halinde pilotlar, gökyüzünde strateji, hassasiyet ve becerilerini gösterecekleri çeşitli görevleri yerine getirebilmek için mücadele verecek.

Kaynak: AA
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