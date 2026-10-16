Nevşehir'de Kapadokya Ultra Trail 14K'da Sapronenkova ve Can Ayaz birinci oldu

NEVŞEHİR'in ev sahipliği yaptığı Kapadokya Ultra Trail'de 14K yarışı tamamlandı. 15.00'te verilen startla başlayan yarışta, kadınlarda Rus sporcu Liudmila Sapronenkova, erkeklerde ise Can Ayaz birinciliği elde etti.

Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri ve peribacaları arasında gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda atleti bir araya getirdi. Sporcular, zorlu arazi şartlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışın startını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan Burak Mumcu birlikte verdi. Spor dünyasından yoğun katılımın olduğu organizasyonda, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk de yarışta koşucular arasında yer alarak parkuru atletlerle birlikte tamamladı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan 14 kilometrelik parkurda kadınlar kategorisinde podyumun zirvesine Rus atlet Liudmila Sapronenkova çıkarken, erkekler kategorisinde ise Türk sporcu Can Ayaz yarışı ilk sırada bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı