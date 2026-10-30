Ösen, Göreme’de 3 kişinin öldüğü peribacası çökmesini soru önergesiyle gündeme taşıdı

(ANKARA) – YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Göreme'de üç kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı peribacası çökmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergesinde, Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarındaki peribacasından parçaların düşmesi sonucu üç kişinin hayatını kaybettiğini ve beş kişinin yaralandığını belirten Ösen, bölgedeki yol yapım çalışmaları, araç trafiği ve çökme risklerine dikkati çekti. Ösen, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da doğal ve kültürel mirasın korunması ile ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanmasının önem taşıdığını vurguladı. Ösen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından son üç yılda Göreme bölgesindeki peribacalarına yönelik kaç jeolojik ve jeoteknik etüt gerçekleştirilmiştir? Bu çalışmaların sonuçları nelerdir? Çökmenin meydana geldiği peribacası daha önce herhangi bir risk değerlendirmesine tabi tutulmuş mudur? Kapadokya genelinde çökme veya kaya düşmesi riski taşıdığı tespit edilen kaç peribacası bulunmaktadır? Kapadokya bölgesinde son üç yıl içerisinde peribacalarının korunması ve ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla hangi denetim ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir? Kapadokya Alan Başkanlığı'nın 2024, 2025 ve 2026 yıllarında peribacalarının korunması, güçlendirilmesi ve jeolojik risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalarına ne kadar kaynak ayrılmıştır?"

Kaynak: ANKA