Gürkan Maruf Mıhçı'nın Derinkuyu eseri Kapadokya Bienali'nde sanatseverlerle buluştu

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Sanatçı Gürkan Maruf Mıhçı'nın Derinkuyu Yeraltı Şehri'nin binlerce yıllık yaşam kültürünü dijital teknolojilerle buluşturduğu "Aftermath Of The Climate Crisis: Derinkuyu Revived" adlı eseri, Kapadokya Bienali'nde sanatseverlerle buluştu.

İklim krizinin ardından insanlığın yer altında yeniden yaşam kurduğu olası bir geleceği konu alan çalışma, yapay zeka, video animasyon, 3D modelleme ve özgün ses tasarımını bir araya getiriyor.

Mıhçı'nın yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü Derinkuyu araştırmasının bir parçası olan proje, yeraltı şehrinin yaşam alanları, ortak kullanım mekanları ve havalandırma sistemlerinden hareketle geçmişin hayatta kalma yöntemlerini geleceğin olası yaşam biçimleri üzerinden ele alıyor.

25 bin görsel parçadan 42 sahneye

Video enstalasyonu niteliğindeki çalışmanın üretim sürecinde yapay zekayla geliştirilen yaklaşık 25 bin görsel parça, seçme, kolaj, sentez, animasyon ve post-prodüksiyon aşamalarından geçirildi.

Bu çalışmalar sonucunda 42 hareketli sahneden oluşan dijital bir görsel evren oluşturuldu. Eserde video animasyon ve 3D modellemenin yanı sıra özgün ses tasarımına da yer verildi.

Müzik kompozisyonunda Anadolu ve çevresindeki coğrafyaların kadim nefesli çalgılarından duduk, analog synthesizer sesleriyle bir araya getirildi. Tarihsel ses hafızası ile elektronik seslerin buluşması, eserin geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkiye odaklanan anlatısını destekliyor.

Derinkuyu'dan geleceğe bakış

Mıhçı, Derinkuyu araştırmasının çıkış noktasını, binlerce yıl önce insanların hayatta kalmak ve birlikte yaşayabilmek için geliştirdiği çözümlerin günümüz insanına ne söyleyebileceği sorusunun oluşturduğunu belirtti.

Sanatçı, "Geçmişi yalnızca hatırlamak değil, onunla geleceği yeniden hayal etmek istiyorum. İklim krizinin ardından insanlığın nasıl yaşayabileceğini sorgularken, bu kadim yeraltı dünyasının bize yeni çıkış yolları sunabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mıhçı'nın Derinkuyu üzerine çalışmaları 2016'dan bu yana duyusal tarih, akustik ekoloji ve yeraltı yaşam kültürü başlıklarında devam ediyor. Sanatçı, araştırmalarını akademik makaleler, ses çalışmaları, dijital sanat projeleri ve VR deneyimleri gibi farklı alanlara taşıyor.

Çalışmaları daha önce Şikago, Indianapolis ve Sofya'da sergilenen "Aftermath Of The Climate Crisis: Derinkuyu Revived", Kapadokya Bienali'nde de izleyiciyle buluştu.

Proje, DeHaan Seçkin Sanatçı Ödülü ile Indiana Üniversitesi Indianapolis Herron Sanat ve Tasarım Okulu Frank C. Springer Ailesi Yenilikçi Öğretim Üyesi Ödülü destekleriyle gerçekleştirildi.

Mıhçı, çalışmalarını Indiana University Indianapolis Herron Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Görsel İletişim Tasarımı Doçenti ve Indiana Üniversitesi GenAI öğretim üyesi olarak sürdürüyor.

Kaynak: AA