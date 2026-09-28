Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dünya Turizm Günü mesajında Kapadokya'yı paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dünya Turizm Günü mesajında Kapadokya'yı paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Turizm Günü mesajında Kapadokya'ya yer verdi. Ersoy, peribacaları ve sıcak hava balonlarının bulunduğu görseli paylaşarak doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya'ya yer verdi.

Bakan Ersoy; Dünya Turizm Günü mesajını, peribacaları ve sıcak hava balonlarıyla bütünleşen Kapadokya manzarasının yer aldığı görselle paylaştı. Türkiye'nin turizm potansiyeline dikkat çeken Ersoy, mesajında doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Ersoy paylaşımında; "Türkiye'mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikaye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın peribacaları ve gökyüzündeki sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzara kullanılırken, görselde Bakan Ersoy imzalı 'Dünya Turizm Günü' afişi de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 203 sitede yayınlandı.
23 yaşında 317 suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler

317 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandığı evden neler çıktı neler
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

Görüntüdeki ismi tanımayan yok! Parayı su gibi harcadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu
Zeynep Mestan'ın Vlahovic sözleri bomba: Onu transfer ederdim

Zeynep Vlahovic'i seçti, ortalık yıkıldı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev alev yandı
Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu
Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı

Eski oda arkadaşını bıçakladı! Sonra 112'yi kendisi aradı
Zeki Müren'in 1980'de aldığı karar şaşırttı! 8 saatlik ameliyat öncesi vasiyetini yazdı

Kadir İnanır’ın mirası konuşulurken Zeki Müren’in vasiyeti gündem oldu
Prenses Kalina'nın değişimi ağızları açık bıraktı

Prensesin son hali ağızları açık bıraktı