Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kapadokya'da çöken peribacasının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 3'e yükseldi.

Olay, saat 15.15 sıralarında Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları aşağı yuvarlandı. Bu sırada bölgedeki bulunan bazı kişiler, kayaların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı kurtarılan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ten faciaya ilişkin yeni açıklama geldi. Vali Kök, enkazda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini söyledi.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor, süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."

BAKAN GÜRLEK: 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nevşehir'imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir" dedi.

İlk belirlemelere göre olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını belirten Gürlek, enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum.

Nevşehir'imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."

2024 VE 2025 YILLARINDA DA ÇÖKMELER YAŞANMIŞTI

Kapadokya'da 2024 yılında kar yağışının ardından tüf kayalarda meydana gelen gevşeme nedeniyle bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

2025 yılında da bölgedeki bir peribacasında kısmi çökme meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.

İşte kaza yerinden fotoğraflar:

İlgili Haberler