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İngiliz atlet bin 700 kilometreyi 37 günde koşarak Kapadokya'ya ulaştı

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İngiliz atlet bin 700 kilometreyi 37 günde koşarak Kapadokya'ya ulaştı
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Arnavutluk'tan başlayıp Yunanistan üzerinden 37 günde Türkiye'ye uzanan zorlu koşu yolculuğunu tamamlayan İngiliz ultra trail sporcusu Nick Coats, Ürgüp ilçesinde coşkulu bir karşılama töreniyle karşılandı. Yolculuğunu başarıyla tamamlayan Coats, destekleyenlere teşekkür etti.

İngiliz ultra trail (patika koşusu) sporcusu Nick Coats, Kapadokya'ya ulaşabilmek için verdiği mücadeleyi kazandı. 

37 GÜNDE BİN 700 KİLOMETRE KOŞTU

Arnavutluk'tan başlayıp Yunanistan üzerinden Türkiye'ye uzanan bin 700 kilometrelik zorlu koşu yolculuğunu 37 günde tamamlayarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine ulaştı. Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye sınırlarını kapsayan devasa bir rotayı geride bırakan Nick Coats için Ürgüp ilçesinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. İngiliz sporcuyu varış noktasında ailesi, kız arkadaşı ve çok sayıda vatandaş Türk ve İngiliz bayraklarıyla karşıladı. Yolculuğunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Coats, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

CUMARTESİ GÜNÜ SAHNE ALACAK

Zorlu organizasyonu bitiren İngiliz atlet, dinlenmeye çekildi. Nick Coats, cumartesi günü gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışında da 119 kilometrelik parkurda mücadele etmek için start çizgisindeki yerini alacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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