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Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasının iklim değişikliğinin etkilerine karşı korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar ve çözüm önerileri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında düzenlenen panelde konuşuldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden (NEVÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, "İklim Değişikliği ve Kapadokya'nın Geleceği: Dirençlilik, Koruma ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel, COP31 Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirildi.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, bölgenin iklim değişikliğine karşı kırılgan jeolojik yapısı, doğal ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay panelde sunum yaptı.

Panel, Kapadokya'nın doğal ve kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için bilimsel çalışmaların, kurumlar arası işbirliğinin ve sürdürülebilir koruma politikalarının birlikte yürütülmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: AA