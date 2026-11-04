Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Gençlik Merkezi'nin Nevşehir gezisinde gençler Kapadokya'yı keşfetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Gençlik Merkezi'nin Nevşehir gezisinde gençler Kapadokya'yı keşfetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Gençlik Merkezi, Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Nevşehir'e gezi programı düzenledi. Gençler Kapadokya'daki peribacalarını, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ve çömlek atölyesini gezdi; gezi, Nevşehir'in kültürünü tanımalarına imkan sağladı.

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Nevşehir'e gezi programı düzenlendi. Programa katılan gençler, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi kapsamında Kapadokya bölgesindeki peribacalarını ziyaret eden gençler, milyonlarca yılda şekillenen kaya oluşumlarını yakından inceledi. Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni de gezen gençler, Hacı Bektaş Veli'nin yaşamı ve düşünce dünyasına ilişkin bilgi edindi. Çömlek atölyesinde geleneksel çömlek yapımının aşamalarını öğrenen gençler, çamura şekil vererek üretim sürecine katıldı. Gençler ayrıca Kapadokya'nın simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının gökyüzündeki rotasını takip etti.

Farklı duraklarıyla gençlere hem tarihi hem de kültürel açıdan yeni deneyimler sunan gezi programı, Nevşehir'in doğal güzelliklerini ve geleneksel el sanatlarını tanımalarına imkan sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Çocuğunun gözleri önünde öldürülen Sevgi Yandık davasında karar! Eski eşine indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü! Mahkeme indirim yapmadı
Brad Pitt'in kızı babasının soyadını resmen sildirdi

Brad Pitt'in ailesinde yaprak dökümü! Bir çocuğu daha...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış

Barış anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam

Emekliye ek zam konuşulurken büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam
Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı

Ölüm bile ayıramadı! Milli güreşçi ve eşi yan yana uğurlandı
Güllü'nün oğlu hakkında suç duyurusu! Yapay zeka detayı dikkat çekti

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Oğlu hakkında flaş iddia
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

Yürekleri ağza getiren görüntü! Önündeki yol verdi, o ölüm getiriyordu
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler

Onu daha önce böyle görmediniz! Sabaha kadar partiledi