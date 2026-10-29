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Begüm Çetinkaya Tuna kimdir? Kapadokya’da hayatını kaybeden Begüm Çetinkaya Tuna kaç yaşındaydı, nereli, mesleği neydi?

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Begüm Çetinkaya Tuna kimdir? Kapadokya’da hayatını kaybeden Begüm Çetinkaya Tuna kaç yaşındaydı, nereli, mesleği neydi?
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Nevşehir’in Göreme beldesinde peribacasının çökmesiyle yaşanan facia, Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu. Hayatını kaybeden üç kişiden ikisinin, yaklaşık dört ay önce evlenen Sakaryalı çift Fatih Eray Tuna ve Begüm Çetinkaya Tuna olduğunun belirlenmesinin ardından “Begüm Çetinkaya Tuna kimdir?”, “kaç yaşındaydı?” ve “mesleği neydi?” soruları gündeme geldi.

Begüm Çetinkaya Tuna, muhasebeci olarak çalışan 31 yaşında genç bir kadındı. Gazeteci Fatih Eray Tuna ile 5 Temmuz’da evlenen Begüm Tuna, eşiyle birlikte tatil için gittiği Göreme’de, Açık Hava Müzesi’nin girişindeki peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybetti. İşte acı olaya dair bilinenler.

BEGÜM ÇETİNKAYA TUNA KİMDİR?

Begüm Çetinkaya Tuna, Sakarya’da yaşayan ve muhasebeci olarak çalışan genç bir kadındı. Begüm Tuna, Sakarya’nın Geyve ilçesinde yayın yapan Geyve Medya’nın imtiyaz sahibi gazeteci Fatih Eray Tuna’nın eşiydi.

BEGÜM ÇETİNKAYA TUNA KAÇ YAŞINDAYDI?

Basına yansıyan bilgilere göre Begüm Çetinkaya Tuna, hayatını kaybettiğinde 31 yaşındaydı.

BEGÜM ÇETİNKAYA TUNA NERELİ?

Begüm Çetinkaya Tuna, eşi Fatih Eray Tuna ile birlikte Sakarya’da yaşıyordu. Genç kadının doğum yerine ilişkin ayrıntılı bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

BEGÜM ÇETİNKAYA TUNA’NIN MESLEĞİ NEYDİ?

Begüm Çetinkaya Tuna, muhasebeci olarak çalışıyordu.

BEGÜM ÇETİNKAYA TUNA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Begüm Çetinkaya Tuna, gazeteci Fatih Eray Tuna ile 5 Temmuz’da dünyaevine girmişti. Tatil için Kapadokya’ya giden çift, Göreme’de yaşanan faciada birlikte hayatını kaybetti.

GÖREME’DE NE OLDU?

Olay, 29 Ekim 2026 öğleden sonra Göreme Açık Hava Müzesi’nin girişinde meydana geldi. Bölgedeki yağışların ardından deforme olan bir peribacasında çökme yaşandı ve kopan kaya parçaları çevrede bulunan kişilerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, enkaz altından ikisi Türk, biri yabancı uyruklu üç kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını açıkladı. Faciada Begüm Çetinkaya Tuna ve eşi Fatih Eray Tuna’nın yanı sıra 37 yaşındaki Fransız turist Cynthia Houpert de hayatını kaybetti. Olayda yaralanan beş kişi hastanelere kaldırıldı; yaralılardan dördünün tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, birinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

SAKARYA YASA BOĞULDU

Genç çiftin ölüm haberi, Sakarya’da büyük üzüntüyle karşılandı. Yakınları ve Sakarya basın camiası, sosyal medyada Begüm ve Fatih Eray Tuna için taziye mesajları paylaştı.

ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Peribacasının çökmesine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışların ardından peribacasında deformasyon meydana geldiğini belirtirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
2000

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