Serkan İçelli kimdir? Serkan İçelli peribacası için ne uyarısı yapmıştı?

Göreme'de çöken peribacasıyla ilgili uyarı aylar önce kayda geçmiş. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, çöküşten yaklaşık iki ay önce Göreme Açık Hava Müzesi'nin yakınında bir video çekti ve kayaya işaret ederek "Burası kafamıza düşebilir" dedi.

29 Ekim 2026 öğleden sonra müzenin girişindeki peribacası çöktü. Kopan kaya parçalarının altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

SERKAN İÇELLİ PERİBACASI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Serkan İçelli, videoda bu kaya oluşumlarının zamanla zayıfladığını ve yıkılabileceğini söyledi. Benzer noktaların tek tek belirlenmesini, ardından doğaya uygun yöntemlerle onarılmasını istedi.

Uzmana göre su, kayanın gözeneklerine dolduğunda içerideki basıncı artırıyor. İnsan eliyle oyulmuş ve daha önce hasar görmüş bölümler de bu yüzden şekil değiştirmeye daha açık hale geliyor.

SERKAN İÇELLİ KİMDİR?

Serkan İçelli, maden teknolojisi ve yer bilimleri alanında çalışan, daha çok deprem uzmanı olarak bilinen bir isim. Türkiye'deki fay hatları ve bölgesel deprem riskleri üzerine yaptığı değerlendirmeler son yıllarda sık sık haber oldu.

Göreme videosunda yalnız çöküş riskinden söz etmedi. Peribacalarını oluşturan kayaların yaklaşık 9-10 milyon yaşında olduğunu, içlerine oyulan konutların ise yaklaşık 4 bin yıl önce yapıldığını anlattı. Bu oyma evler 1950'lerin ortasına kadar konut olarak kullanıldı.

SERKAN İÇELLİ NEREDE YAŞIYOR?

Serkan İçelli Sivas'ta yaşıyor. Değerlendirmelerinin bir bölümü de İç Anadolu'daki fay hatlarıyla ilgili.

SERKAN İÇELLİ HANGİ DEPREM UYARILARINI YAPTI?

Serkan İçelli'nin en çok konuşulan uyarılarından biri Tokat'ın Sulusaray ilçesiyle ilgiliydi. Bölgede 21 Ağustos 2025'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. İçelli ertesi gün, Buğdaylı fayının henüz kırılmayan yaklaşık 8-10 kilometrelik bir bölümü kaldığını ve bu kısmın 5,6 ile 5,8 büyüklüğünde depremler üretebileceğini söyledi.

Aynı fay 2024'te 5,6 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. İçelli, İç Anadolu'da yıkım eşiğinin 5,5 büyüklük olduğunu da belirtti. Sivas, Amasya, Tokat ve Kayseri çevresindeki başka faylara dikkat çeken uzman, Sivas'ta yaşanan bir depremin ardından bunun öncü deprem olmadığını söylemiş, Bingöl için de 6,5 büyüklüğünde bir deprem uyarısında bulunmuştu.