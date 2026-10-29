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Kapadokya Göreme SON DAKİKA! Kapadokya'da peribacası mı çöktü, neden çöktü, kaç ölü var?

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Kapadokya Göreme SON DAKİKA! Kapadokya'da peribacası mı çöktü, neden çöktü, kaç ölü var?
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Kapadokya'da peribacası mı çöktü? Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacasının çöktüğü bildirildi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, çökme nedeniyle ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Kapadokya'da peribacası neden çöktü, kaç ölü var? Kapadokya Göreme son dakika gelişmeleri haberimizde.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacasının çöktüğüne ilişkin bilgiler gündeme geldi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken, çökme nedeniyle ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.

KAPADOKYA'DA PERİBACASI MI ÇÖKTÜ?

Paylaşılan bilgilere göre, Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bulunan bir peribacasında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği belirtiliyor.

APADOKYA'DA PERİBACASI NEDEN ÇÖKTÜ?

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saat 15.15 sıralarında aşırı yağıştan kaynaklanan toprak kayması meydana geldiğini bildirdi. Kök, toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Vali Kök, olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve devletin tüm imkânlarıyla bölgede çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

KAPADOKYA'DA PERİBACASI ÇÖKMESİNDE KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün açıklamasına göre, Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki çökmede 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAPADOKYA'DA DAHA ÖNCE DE PERİBACASI ÇÖKMÜŞTÜ

Kapadokya'da geçmiş yıllarda da doğal kaya oluşumlarında çökmeler yaşandı. 2024 yılında kar yağışının ardından tüf kayalarda meydana gelen gevşeme nedeniyle bir peribacasının çöktüğü, olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

2025 yılında ise bölgedeki başka bir peribacasında kısmi çökme meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.

Kapadokya'da yaşanan son olayda ise aşırı yağışın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu can kayıpları yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarından gelecek yeni bilgiler takip ediliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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