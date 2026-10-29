Hüseyin Kök kimdir? Peri bacası faciasını açıklayan Nevşehir Valisi nereli?

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Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde 29 Ekim 2026 öğleden sonra bir peri bacası çöktü. Kayan toprakla birlikte düşen kaya parçaları altında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından açıklama yapan isim Nevşehir Valisi Hüseyin Kök oldu. Kök, altı aydır Nevşehir'de görev yapıyor.

HÜSEYİN KÖK PERİ BACASI HAKKINDA NE DEDİ?

Hüseyin Kök, toprak kaymasının saat 15.15 sularında yaşandığını ve aşırı yağışın kaymayı tetiklediğini söyledi. Vali, kurtarma ekiplerinin iki kişinin cansız bedenine ulaştığını, yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kök'e göre bölgede güvenlik önlemi alındı, çevredeki ziyaretçiler tahliye edildi ve olay yerinde yalnız görevliler kaldı. Küçük bir alan güvenlik koridoru olarak kapatıldı. Vali, arama çalışmaları bittiğinde olayın her yönüyle inceleneceğini de belirtti.

HÜSEYİN KÖK KİMDİR?

Hüseyin Kök, 30 Nisan 2026'dan beri Nevşehir Valisi olan bir mülki idare amiri. Otuz yılı aşkın meslek hayatında kaymakamlık, mülkiye müfettişliği ve Göç İdaresi'nin yönetimi gibi görevlerde çalıştı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1992'de bitirdi. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) yüksek lisans yaptı, 1995-1996'da İngiltere'de dil eğitimi aldı, 2008-2009'da Millî Güvenlik Akademisi'ne katıldı. İyi derecede İngilizce biliyor.

HÜSEYİN KÖK NERELİ?

Hüseyin Kök Konyalı. 1971'de Konya'da doğdu.

HÜSEYİN KÖK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Hüseyin Kök mesleğe 1994'te Karaman'da kaymakam adayı olarak başladı. Ankara'nın Şabanözü (1997-2000), Adıyaman'ın Çelikhan (2000-2002) ve Afyonkarahisar'ın Sultandağı (2002-2005) ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

2005'te mülkiye müfettişi, 2006'da mülkiye başmüfettişi oldu. 2019'da Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi. 2023'te Göç İdaresi Başkan Yardımcısı oldu, 4 Şubat 2025'te ise Göç İdaresi Başkanlığına atandı.

HÜSEYİN KÖK NE ZAMAN NEVŞEHİR VALİSİ OLDU?

Hüseyin Kök'ün Nevşehir Valiliğine ataması 30 Nisan 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle yapıldı. Kök, bu görevde 2023'ten beri Nevşehir Valisi olan Ali Fidan'ın yerini aldı.

HÜSEYİN KÖK EVLİ Mİ?

Hüseyin Kök evli ve iki çocuk babası.