YENİ Partili Rızvanoğlu, Kapadokya'daki peribacası çökmesinde denetimi sordu

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Kapadokya'da peribacası çökmesine ilişkin "Çöken peribacası daha önce teknik incelemeye tabi tutulmuş muydu? Bölgedeki peribacalarının çatlak ve yapısal değişimleri düzenli olarak izleniyor mu? Kapadokya Alan Başkanlığı'nın yeterli teknik personeli ve denetim kapasitesi var mı" diye sordu.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Kapadokya'da bir peribacasının çökmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çökmenin ardından yanıt bekleyen sorular bulunduğunu belirten Rızvanoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Görgü tanıklarının çöken oluşumda önceden çatlaklar bulunduğuna ilişkin iddiaları araştırılıyor mu? Çöken peribacası daha önce teknik incelemeye tabi tutulmuş muydu? Bölgedeki peribacalarının çatlak ve yapısal değişimleri düzenli olarak izleniyor mu? 2024 ve 2025 yıllarında yaşanan benzer çökmelerin ardından kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapıldı mı? Ziyaretçilerin yoğun olduğu güzergahlarda risk envanteri ve erken uyarı sistemi bulunuyor mu? Kapadokya Alan Başkanlığı'nın bu görevleri yerine getirecek yeterli teknik personeli ve denetim kapasitesi var mı? Bunlar bir suçlama değil, ben sadece kamu adına sorulması gereken soruları soruyorum."

Kaynak: ANKA