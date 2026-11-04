Kapadokya'nın ilk sıcak hava balonu şampiyonasında ilk gün uçuşları iptal edildi

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TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından Kapadokya'da ilk kez düzenlenen sıcak hava balonu şampiyonasında, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk gün uçuşları iptal edildi. 4-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada, hava koşullarının uygun olması halinde ilerleyen günlerde yarışmaların yapılması planlanıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Emre Şahin, Kapadokya'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde uçuşların hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirtti. Güvenlik komitesinin değerlendirmeleri sonucunda uçuşların iptal edildiğini ifade eden Şahin, hava şartlarının uygun hale gelmesi durumunda yarışmaya devam edeceklerini söyledi.

'KAPADOKYA'NIN SPORTİF KAPASİTESİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Sıcak hava balonunun federasyon açısından önemli bir branş olduğunu vurgulayan Şahin, "Sıcak hava balonu bizim için çok önemli bir branş. Üyesi bulunduğumuz Dünya Hava Sporları Federasyonu açısından da oldukça prestijli bir spor dalı. Kapadokya, dünyaca bilinen ve ülkemiz için son derece önemli sıcak hava balonu lokasyonlarından biri" dedi.

Federasyon olarak sorumluluk alanlarındaki branşlarda aktif olmayı hedeflediklerini kaydeden Şahin, sıcak hava balonunda da gelecek yıllarda daha fazla sportif organizasyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Şahin, "Federasyonumuzda göreve geldiğimizden itibaren ana statümüzde yer alan branşlarda mümkün olduğunca aktif olmayı amaçlıyoruz. Sıcak hava balonu da bunlardan biri. Önümüzdeki yıllarda daha fazla yarışma düzenleyerek Kapadokya'nın sıcak hava balonu kapasitesine sportif anlamda katkı sağlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı