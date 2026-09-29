Kayseri İncesu'daki 190 yıllık kilise, İncesu Kent Müzesi olarak hizmet verecek

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde geçen yıl restorasyonu tamamlanan ve duvar resimleriyle dikkati çeken 190 yıllık Aziz Eustathios Rum Kilisesi'nin Kapadokya turizm destinasyonuna dahil edilmesi hedefleniyor.

İlçede 1836 yılında inşa edilen, iç mekan duvarlarında çok sayıda farklı resim ve kalıntı yer alan Aziz Eustathios Rum Kilisesi, İncesu'nun tarihi ve kültürel mirasının önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2021 yılında restorasyona alınan üç nefli, tonoz örtülü tarihi yapının taşıyıcı duvarları ve dokusu aslına uygun malzeme ve tekniklerle güçlendirildi.

İç mekanda yer alan taş işçilikleri ve freskler (duvar resimleri) korunurken, duvarlardaki Karamanlıca (Grek alfabesiyle yazılmış Türkçe) sahne anlatımları, hayrat kayıtları, kabartma ve oymalar da konservasyon sürecinden geçirilerek gün yüzüne çıkarıldı.

Arşiv fotoğraflarından ve belgelerden yararlanılarak aslına uygun şekilde restorasyonu geçen yıl tamamlanan ve duvar resimleriyle dikkati çeken yapı, İncesu Kent Müzesi olarak hizmet verecek.

Teşhir ve tanzim çalışmaları yüzde 80'in üzerinde biten kilisenin, ilçeye 45-50 kilometre uzaklıktaki Avanos, Ürgüp ve Göreme gibi Kapadokya bölgesinin turizm destinasyonlarına dahil edilmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Başkanlığı Tarihi Yapılar ve Müzeler Şube Müdürü Tayfun Talaslı, AA muhabirine, üç nefli, tonoz örtülü ve dikdörtgen planlı kilisenin Anadolu klasik Rum Ortodoks mimarisinin örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Yapının 1923 yılındaki nüfus mübadelesine kadar ibadethane olarak kullanıldığını anlatan Talaslı, sonrasında askeri depo, arşiv, tiyatro salonu ve meslek okulu gibi farklı işlevler üstlendiğini dile getirdi.

Talaslı, Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2021 yılı sonunda başlayan restorasyon uygulamalarının geçen yıl tamamlandığını belirtti.

Büyük ölçüde tamamlanan teşhir ve tanzim uygulamalarında da temel ilkelerinin tarihi yapıya zarar vermemek olduğunu vurgulayan Talaslı, ziyaretçilerin freskleri rahatça inceleyebilmesi için kurulan yürüme konsollarının, aydınlatma elemanlarının ve sergileme ünitelerinin yapıya hiçbir teması olmayacak şekilde, kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir sistemle tasarlandığını söyledi.

Yakında hizmete açılması planlanıyor

Talaslı, yapının özgün niteliğinin korunmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Kilisenin restorasyon uygulamasını yaparken eski fotoğraflarını kaynak olarak kullandık. Özellikle de burada yaşamış insanların sözlü tarihleri de dikkate alınarak oluşturulan sanat tarihi raporları doğrultusunda projelendirme yoluna giderek uygulamasını yaptık." dedi.

Yakın zamanda bu uygulamaları da bitirip müzeyi hizmete açmayı planladıklarını ifade eden Talaslı, şunları kaydetti:

"İncesu Kent Müzesi olarak işlevlendirdiğimiz yapının zemin katında, kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasını anlattığımız bir müze oluşturacağız. Ziyaretçiler, İncesu'nun yaşadığı kronolojiyi, buranın yetiştirdiği değerli insanları, tarihinde yer etmiş insanları ve mimari yapılarını burada görebilecek. Kara Mustafa Paşa Külliyesi'nden tutun, burada simgesi olan Roma dönemine ait mil taşına kadar birçok değeri ziyaretçilere aktaracağız. Örenşehir'de çıkarılan seramik ve diğer arkeolojik yapılardan örnekler de görebilecekler. Özellikle buradaki gastronomisinden nüfusuna, geçmişte yaşadığı mübadeleden tutun bu kronolojik sürecine, buranın kime ithafen yapıldığına, flora ve faunasına, kayaç yapısına, tarımına, üzümüne kadar her konuda bilgi sahibi olabilecekleri bir müze oluşturacağız."

Kaynak: AA