Kapadokya Okçuluk Festivali başladı, 250 sporcu 21 istasyonda yarışıyor

Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında düzenlenen Kapadokya Okçuluk Festivali başladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen Parkur Okçuluk Yarışması'nda 250 sporcu, 21 farklı istasyonda geleneksel okçuluk becerilerini sergiliyor.

Uçhisar Kalesi ve çevresindeki vadilerde gerçekleştirilen festival, geleneksel Türk okçuluğuna ilgi duyan sporcuları Kapadokya'da buluşturdu. Festival kapsamında düzenlenen Parkur Okçuluk Yarışması'nda sporcular, doğal arazi şartlarında hazırlanan parkurda 2D ve 3D hedeflere atış yapıyor.

Organizasyonun bu yıl beşincisinin düzenlendiğini belirten festival organizatörü Fethi Yöndemli, yaklaşık üç yıldır etkinliği Uçhisar bölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Yöndemli, geleneksel okçuluğun yalnızca bir spor değil, aynı zamanda kültürel bir faaliyet olduğunu ifade ederek, tarihi dönemlerde kullanılan kıyafetleri günümüzde yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Yöndemli, "Geleneksel sporların ruhunu yaşatmak ve başta gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Tarihte gömülü kalmış birçok bilgiyi gün yüzüne çıkararak bunu faaliyet olarak yürütüyoruz. Bölgeye gelen misafirlerimize ve halkımıza geleneksel Türk okçuluğunun ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatıyoruz" dedi.

Parkurda toplam 21 farklı istasyon bulunduğunu kaydeden Yöndemli, her istasyonda farklı hedef ve kuralların uygulandığını söyledi. Yöndemli, "Hiçbirinde aynı hedefe atmıyorlar. 21 farklı istasyonda kendine özgü kuralları olan istasyonlarda yarışıyorlar. 21 istasyonun sonunda genel toplam puanlamasıyla derecelendirme yapacağız" diye konuştu.

Yöndemli, yarışmanın arazi şartları nedeniyle 12 yaş ve üzerindeki sporculara yönelik düzenlendiğini belirterek, minikler, gençler, yetişkin kadınlar ve yetişkin erkekler olmak üzere dört kategoride yarışmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Festivalde geleneksel kıyafetlerin de ön plana çıkarıldığını ifade eden Yöndemli, en beğenilen kıyafet yarışmasının da düzenlendiğini belirtti.

"Geleneksel okçuluk hem spor hem kültür"

Festival katılımcılarından Mehmet Fatih Tan ise geleneksel kıyafetlerin etkinliğin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Geleneksel okçuluk hem bir spor olmasının yanında hem de bir kültürdür. Kapadokya bölgesi eşsiz bir coğrafyaya sahip. Bölgede bulunan vadiler, parkur yarışmalarını düzenleyebileceğimiz çok güzel alanlar sunuyor. Üç yıldır bu bölgede düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her yıl daha da güzelleşiyor"

Kahramanmaraş'tan festivale katılan Zeynep Polat ise daha önce de organizasyona katıldığını belirterek, "Her yıl daha da güzelleşen bir festival. Burada olmaktan çok keyifliyiz. Bu spora babamla birlikte başladık. 2016 yılında babam başladı, o da erkek kardeşimle birlikte bizi teşvik etti. Birlikte yarışmalara katıldık. Kapadokya'da yarışmaya katılmaktan çok mutluyuz. Burası zaten büyülü bir yer. Geleneksel kıyafetlerle burada olmak daha da güzel" dedi.

Kapadokya'nın doğal ve tarihi dokusu içerisinde gerçekleştirilen festivalde sporcuların atışları, izleyicilere de renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı